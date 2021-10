Co se děje na trhu s energiemi. Přehled ukazuje, jak se běžným domácnostem zvýší účty

Slyšeli jsme to letos již mnohokrát - velkoobchodní ceny elektřiny na pražské energetické burze trhly rekordy a v růstu je zatím nic nezastavilo.

Konkrétně cena dodávek na příští rok zakončila poslední zářijový den na hodnotě 132,93 eura, tedy asi 3365 korun za megawatthodinu (MWh). Během dne se ceny pohybovaly dokonce nad hranicí 135 eur/MWh, což znamená nárůst o více než 150 procent od začátku roku. Ještě výrazněji roste velkoobchodní cena plynu.

Co se vlastně na trhu s energiemi přihodilo? Pandemie koronaviru a s ní spojené opatření a zákazy loni u podniků výrazně snížily spotřebu elektřiny. Na to reagovala i výroba, která byla v Česku loni nejnižší za 18 let. Pětiletého minima pak dosáhla celková spotřeba elektřiny, spočítal Energetický regulační úřad (ERÚ). Domácnosti sice kvůli lockdownu spotřebovaly více, to ale ve výsledku dorovnat propad spotřeby nestačilo.

"Pandemie statistiky ovlivnila skutečně výrazně. Na jedné straně vidíme klesající poptávku podniků, na druhé rostoucí spotřebu domácností. Domácnosti si dokonce připsaly rekordní výši spotřeby za více než dvě dekády, vyšší hodnoty naposledy dosáhly v roce 1996. Nicméně na celkové spotřebě se domácnosti podílejí pouze jednou pětinou, obecný trend proto nemohly zvrátit," vysvětlil již dříve předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Úřad uvedl, že kromě domácností se loni propadly prakticky veškeré typy odběrů. "Podnikatelé na hladině nízkého napětí spotřebovali elektřiny meziročně o 2,9 procenta méně a nejméně za posledních šest let, na hladině vysokého napětí o 7,6 procenta méně a nejméně za posledních 11 let a na hladině velmi vysokého napětí o 6,6 procenta méně a nejméně za posledních pět let," upřesnil data mluvčí ERÚ Michal Kebort.