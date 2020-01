Zlato je nejdražší za téměř sedm let. Situace připomíná ropnou krizi, říká analytik

Cena zlata se v pondělí kvůli rostoucímu napětí na Blízkém východě vyšplhala na nejvyšší úroveň za téměř sedm let a přiblížila se hranici 1600 dolarů za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Na rekord pak vystoupila cena palladia, které poprvé prolomilo hranici 2000 dolarů za unci. Ceny ropy pak na počátku nového týdne rostou o více než dvě procenta a ropa Brent stoupla nad 70 dolarů za barel.

Cena zlata i ropy se dostala na tak vysokou úroveň kvůli rostoucímu napětí mezi USA a Íránem po atentátu na íránského generála Kásema Solejmáního.

Krátce před 11:00 SEČ vykazovala cena zlata nárůst skoro o 1,7 procenta nad 1577 USD/oz. Palladium si ve stejnou dobu připisovalo 1,7 procenta na 2022 USD/oz.

Americký prezident Donald Trump znovu pohrozil ráznou odvetou v případě, že Teherán kvůli zabití íránského generála Kásema Solejmáního zaútočí na americké cíle. Do Bagdádu Trump vzkázal, že pokud země vypoví americké vojáky, Spojené státy vůči němu uplatní sankce.

"V centru pozornosti stojí geopolitická situace," uvedl podle agentury Reuters analytik Benjamin Lu ze společnosti Phillip Futures. "Napětí mezi Íránem a Spojenými státy eskalovalo do bodu varu, což tlačí ceny zlata vzhůru," dodal.

O zlato je zvýšený zájem právě v dobách nejistoty. Například od začátku roku 2008 do konce roku 2009, tedy v období globální finanční krize, se cena zlata zvýšila asi o 35 procent. Nyní k nejistotě přispívá i fakt, že Írán přestane respektovat limity obohacování uranu, což byla součást jeho smlouvy s mezinárodními partnery z roku 2015.

"Situace na globálních trzích velmi připomíná historii. Ropné šoky 70. letech a vpád USA do Vietnamu nebo do Iráku," sdělil analytik Marek Brávník ze společnosti Golden Gate CZ, která obchoduje se zlatem.

"Cena drahých kovů na okolnosti reaguje stejně jako při takovýchto událostech. Nicméně až se krize uklidní, lze očekávat opět korekci ceny zlata," dodal Brávník.

Co se palladia týče, nynější výstup jeho ceny na rekord odráží slabší nabídku. "Hlavním rizikem do budoucna je to, zda cenový vzestup vydrží," poznamenal analytik Warren Patterson z banky ING. Palladium se hojně využívá při výrobě automobilových katalyzátorů a nabídka tohoto kovu je slabá dlouhodobě. Za loňský rok se cena palladia zvýšila asi o 54 procent.

Ropa zdražuje už od pátku

Cena severomořské ropy Brent stoupla o 2,3 procenta na 70,18 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražila o dvě procenta na 64,32 dolaru za barel.

Růst navazuje na páteční zvýšení cen ropy o více než tři procenta. Konflikt na Blízkém východě by totiž mohl ohrozit dodávky ropy. Region se na celosvětové produkci ropy podílí téměř polovinou a zhruba pětina celosvětových dodávek prochází Hormuzským průlivem.

V neděli Trump pohrozil zavedením sankcí vůči Iráku, který je druhým největším producentem ropy v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), pokud se budou muset američtí vojáci stáhnout ze země. Bagdád předtím vyzval Američany a další zahraniční vojáky, aby opustili Irák. Trump rovněž prohlásil, že USA se pomstí Íránu, pokud Teherán přijde s odvetnými útoky po zabití Solejmáního.

Páteční zpráva amerického úřadu pro energetické informace EIA ukázala, že zásoby ropy se v uplynulém týdnu snížily nejvíce od června, protože vývoz poprvé překonal čtyři miliony barelů denně.

Špatné počasí v neděli zavřelo všechny čtyři ropné vývozní terminály na východu Libye. Zavřené zůstanou nejméně tři dny, uvedla agentura Reuters.

Video: Američané zaútočili na letiště v Bagdádu. Velitel íránských elitních jednotek zemřel