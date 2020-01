Budu pokračovat v Sulejmáního cestě, slíbil jeho nástupce. Statisíce Íránců truchlí

Smuteční akce spojené se zabitím íránského generála Kásema Sulejmáního se na pondělí přesouvají do íránské metropole Teheránu. Americký prezident Donald Trump mezi tím znovu pohrozil "velkou odvetnou akcí" v případě, že by Teherán zaútočil na americké cíle. Do Iráku pak vzkázal, že pokud země vypoví americké vojáky, uplatní vůči němu sankce.

Trump s novináři mluvil během zpáteční cesty z vánoční dovolené na Floridě na palubě prezidentského speciálu a v zásadě zopakoval svá předchozí prohlášení. Už v noci na neděli nejvyšší americký představitel prohlásil, že Spojené státy vytipovaly 52 íránských cílů, které zasáhnou v případě íránské snahy o odvetu.

"Oni mohou zabíjet naše občany. Oni mohou mučit a mrzačit naše občany. Oni mohou používat nástražná zařízení a vyhazovat naše občany do vzduchu. A my nesmíme sáhnout na jejich kulturní památky? Takhle to nefunguje," řekl Trump reportérům během letu do Washingtonu.

Předsedkyně americké sněmovny reprezentantů mezitím prohlásila, že nechá poslance hlasovat o usnesení, které by omezilo prezidentovo rozhodování o vojenských záležitostech ve vztahu k Íránu. Pokud by Kongres prezidentova rozhodnutí nepotvrdil, přestala by podle chystaného usnesení do 30 dnů automaticky platit.

Na Trumpova slova zareagoval Sulejmáního nástupce, nový velitel jednotek Kuds v Íránu Esmáíl Káaní. "Všemohoucí Bůh nám slíbil, že dostaneme odplatu… Rozhodně podnikneme jisté kroky," uvedl Káaní.

"Slibujeme, že budeme pokračovat v cestě mučedníka Sulejmáního se stejným odhodláním… a jediným odškodným pro nás bude to, že Ameriku vystrnadíme z regionu," řekl nový velitel.

"Bláznivý Trumpe"

Se Sulejmáním se v pondělí v Teheránu loučí davy lidí. Ulice metropole jsou zaplavené smutečně oděnými truchlícími. Modlitbu za zesnulého na místní univerzitě pronesl duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Tělo bude za přihlížení davů převezeno na Asadího náměstí na západě hlavního města.

Během procesí promluvila také dcera mrtvého velitele Zeinab. "Bláznivý Trumpe, nemysli si, že se smrtí mého otce je po všem," obrátila se na amerického prezidenta v projevu, který vysílala státní televize a o kterém informovala agentura Reuters. "Rodiny amerických vojáků na Blízkém východě budou trávit své dny čekáním na smrt svých dětí," řekla.

V Íránu, Iráku i dalších zemích regionu roste rozhořčení vůči Spojeným státům, které v pátek velitele íránských jednotek Kuds usmrtily s pomocí dronu u letiště v Bagdádu.

Iráku pohrozil americký prezident sankcemi v případě, že nedodrží dohodu, podle níž v zemi působí přes pět tisíc amerických vojáků. Irácký parlament v neděli v souvislosti se zabitím Sulejmáního schválil usnesení, v němž vyzval vládu, aby ukončila přítomnost cizích vojáků v zemi.

Írán už v neděli oznámil, že se nadále necítí být vázán jadernou dohodou z roku 2015 a bude neomezeně pokračovat ve svém jaderném programu a obohacování uranu.

Pokračovat by měly telefonické rozhovory světových státníků o obtížně předvídatelném vývoji situace, kdy USA čelí hrozbám tvrdých odvetných akcí. V Bruselu budou o vývoji jednat velvyslanci členských zemí NATO.

Íránská vláda vyhlásila kvůli pohřbu v metropoli den pracovního klidu, aby se všichni lidé mohli pietní akce zúčastnit. Mnoho ulic v centru města má být uzavřeno pro automobily, zavřené zůstávají i školy.

Sulejmáního tělo by mělo být později přepraveno do šíitského posvátného města Kom. Pohřeb je plánován na úterý v jeho rodném městě Kermán.

