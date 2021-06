Ve vězení zemřel zakladatel antivirové firmy John McAfee. Zřejmě spáchal sebevraždu

Zakladatel americké antivirové společnosti John McAfee byl ve středu nalezen mrtvý ve své cele ve Španělsku. Podle listu El Mundo to oznámilo katalánské ministerstvo spravedlnosti, podle nějž se jednalo nejspíš o sebevraždu. Zpráva přišla jen několik hodin poté, co španělský soud rozhodl o vydání 75letého podnikatele do USA, kde byl stíhán kvůli údajným podvodům, spiknutí a krácení daní.

Podle katalánského ministerstva v McAfeeho cele okamžitě zasahoval personál věznice a snažil se podnikatele oživovat, lékaři nicméně nakonec konstatovali jeho smrt. "Vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o sebevraždu," uvedl úřad ve vyjádření s tím, že se incident dál vyšetřuje. Související Na vybílení účtu stačí jeden telefonát. Poslechněte si, jak útočník láká z oběti data McAfeemu hrozily v USA desítky let vězení. Muže zatkla loni v říjnu policie na letišti v Barceloně a soud jej poslal do vazby, kde čekal na výsledek řízení o svém vydání do USA. Americké úřady tvrdí, že podnikatel a jeho spolupracovníci díky klamání investorů získali přes 13 milionů dolarů (277 milionů Kč). Kromě McAfeeho byl obviněn také Jimmy Gale Watson. Podle prokuratury v letech 2017 a 2018 zneužili zájmu investorů o trh s kryptoměnami, aby vydělali miliony dolarů pomocí "lží a podvodů". Podle státního zástupce ve státě Tennessee se McAfee navíc vyhýbal placení daní. Nepřiznal mimo jiné příjmy z propagace kryptoměn, konzultační činnosti, prodeje práv na svůj životní příběh do dokumentu a z veřejných vystoupení. McAfee obvinění minulý týden označil za politicky motivovaná s tvrzením, že z pozice kandidáta Libertariánské strany na prezidenta USA kritizoval americký daňový úřad IRS, který ho následně obvinil z toho, že neplatí daně. Apeloval proto na španělské úřady, aby jej nevydávaly, protože by jinak strávil zbytek života za mřížemi. Související Gates čelil vyšetřování sexuálního vztahu s podřízenou, píše WSJ. Jen románek, tvrdí Španělský soud ve středu vydání McAfeeho do USA schválil. Proti rozhodnuti se nicméně ještě dalo odvolat a poslední slovo by ve věci měla španělská vláda. McAfee založil v roce 1987 jednu z prvních firem na tvorbu programů pro zajištění bezpečnosti na internetu. Sám sice tuto firmu již dávno opustil, ta však stále nese jeho jméno.