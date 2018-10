Myslivci se brání evropskému zákazu olověných střel. Zvířata to pak méně zraní, tvrdí

Podle myslivců je zpráva Evropské agentury pro chemické látky manipulativní, v Česku podle nich otravy ptáků olovem prakticky neexistují. Jiné než olověné materiály ve střelách podle nich mají nižší hmotnost, tedy menší dopadovou energii, méně tedy zvíře zraní.

Praha - Myslivci nesouhlasí se zprávou Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), obávají se zákazu používání olova ve střelivu, rybáři v tzv. olůvkách, tedy zátěžích v návnadách na lov ryb. Uvedli na společné tiskové konferenci zástupci Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) a Českého rybářského svazu.

Podle jednatele ČMMJ Miloše Fischera agentura doporučuje přijmout kvůli otravám vodních ptáků Evropské komisi přijmout další opatření, což znamená plošný zákaz prodeje. Pokud by k tomu došlo, chtějí vyzvat českou vládu k odmítnutí takové regulace. Zpráva je podle myslivců manipulativní, v ČR například problematika otrav ptáků olovem prakticky neexistuje.

"ECHA propočítává vysoké úhyny, tvrdí, že zahyne milion až dva miliony ptáků na následky otravy olovem. To číslo je řekl bych k diskusi," uvedl Fischer. Podle něj nebyla v ČR zatím prokázána jediná otrava volně žijícího zvířete olovem. V některých státech EU to podle něj problém být může, například v Dánsku se používání olověných broků na ptáky zakázalo. "Ale tam čekají na ptáky na tahu a potom střílí, střílí a střílí dokud pušku udrží," dodal.

Pravděpodobnost pozření jinými zvířaty než vodními ptáky je podle Fischera extrémně nízká. Na mokřadech je pak podle něj již lov s olovem zakázaný. Problémem by mohla být otrava dravce, který ptáka, v němž je olovo, pozře. V tom případě by však podle něj musel sníst i žaludek toho ptáka právě s olověnou střelou, což je velice nepravděpodobné. Riziko otravy olovem u lidí je pak podle něj prakticky nulové, savci jsou podle něj více rezistentní. Museli by podle něj přímo olovo jíst.

Alternativou olověných střel je podle myslivců využívání oceli, bismutu nebo wolframu. Jiné než olověné materiály však podle nich mají nižší hmotnost, tedy menší dopadovou energii, méně tedy zvíře zraní. Mají také vyšší tvrdost a existuje tak riziko odrazu a následného zranění lovce.

Ztráta olova není příjemná ani pro rybáře

U rybářů se podle Pavla Vrány ze svazu využívá olovo pro odhazování nástrah na velké vzdálenosti nebo k udržení nástrahy ve zvolené hloubce podle proudění vody. Olovo podle něj může uvíznout pod hladinou, ale pouze nehodou, pro rybáře to není příjemné, znamená to finanční i časovou zátěž. "V ČR není známo zvýšení obsahu olova ve svalovině ryb v souvislosti s výkonem rybářského práva," dodává svaz. To potvrzuje i mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček, podle kterého se rybáři s obsahem olova v rybách ještě nesetkali.

Zátěž olovem podle Vrány byla prokázána v přístavech, kde opadávají olověné nátěry z lodí.

Problémem by pak podle myslivců byl zákaz prodeje olověného střeliva i pro sportovní střelbu.