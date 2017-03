Westinghouse požádal o bankrotovou ochranu před věřiteli, bojuje s obřími náklady

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

Americká firma se podílela na výstavbě prvních dvou bloků české Jaderné elektrárny Temelín a do roku 2010 do ní dodávala palivo. Nyní se potýká s obrovskými náklady kvůli překročení rozpočtu dvou jaderných projektů v USA. Žádost o soudní ochranu před věřiteli by mohla omezit budoucí ztráty firmy.

Tokio - Americký dodavatel jaderných technologií Westinghouse Electric požádal ve Spojených státech o bankrotovou ochranu před věřiteli. Oznámila to dnes jeho mateřská společnost Toshiba, kterou ztráty americké divize dohnaly na pokraj finančního kolapsu.

Toshiba dnes předpověděla, že její čistá ztráta za finanční rok, který skončí 31. března, se kvůli problémovým jaderným aktivitám vyšplhá až na 1,01 bilionu jenů (228 miliard Kč). V únoru přitom celoroční ztrátu odhadovala pouze na 390 miliard jenů a původně dokonce počítala se ziskem 145 miliard jenů.



Westinghouse, jehož dluhy podle Toshiby dosahují 9,8 miliardy dolarů (zhruba 245 miliard Kč), podal žádost o ochranu před věřiteli k newyorskému bankrotovému soudu. Firma upozornila, že na její aktivity v Evropě, Asii, Africe a na Blízkém východě nebude mít tento krok vliv.



Westinghouse se nyní potýká s obrovskými náklady kvůli překročení rozpočtu dvou jaderných projektů v USA. Auditoři navíc zpochybnili způsob, jakým Westinghouse před časem zaúčtoval převzetí společnosti Chicago Bridge & Iron (CB&I).



Žádost o soudní ochranu před věřiteli by mohla omezit budoucí ztráty firmy. Vyvolává však obavy ohledně osudu rozestavěných jaderných reaktorů ve Spojených státech. Ochrana před věřiteli umožní firmě Westinghouse pozměnit či porušit stavební smlouvy, píše agentura Reuters.



Japonská Toshiba převzala Westinghouse s velkou slávou v roce 2006 a z jaderné energie pak učinila významnou část svého podnikání. V březnu 2011 ale přišla jaderná katastrofa v japonské elektrárně Fukušima. Jedním z jejích důsledků byl růst nákladů v této sféře kvůli zvýšeným nárokům na bezpečnost. Jaderná sféra se na celkových příjmech japonského konglomerátu podílí asi třetinou.

