Nejsme žádné veřejné toalety. Restauracím vadí nápad zpřístupnit svá WC kolemjdoucím

Toalety v pražských restauracích dostupné pro všechny zdarma. To hodlá prosadit lídr pražské kandidátky Praha sobě na post primátora a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Uvedl to minulý týden v rozhovoru pro TV Nova. Nápadem ovšem popudil restauratéry. Podle Asociace hotelů a restaurací ČR je sice veřejných toalet je v Praze málo, neznamená to však, že se vytvoří právě z restaurací.

"Vás možná veřejné záchodky netrápí, ale představte si třeba naše seniory. Pro ně může být cesta k lékaři a zpět, aniž by si cestou mohli někam odskočit, hodně velké trápení. A maminky s dětmi? Těhotné ženy?" ptá se Čižinský ve svém komentáři na serveru PrahaIn.

V rozhovoru pro Novu upozornil, že taková dostupnost funguje již delší dobu na Praze 7. "Ale chtěli bychom to udělat celopražsky. Aby prostě restaurace pouštěli lidi na záchod zadarmo. Benefitem je mimo jiné to, že ta městská část či město je potom čisté. To je dobře i pro majitele restaurace, protože i on má potom čistší prostor," řekl Čižinský.

Přestože chce starosta podniky v soukromých prostorách k tomuto kroku přesvědčovat domluvou, jeho plán restauratéry popudil. "Domníváme se, že iniciativa pana Čižinského je spíše politickým krokem před komunálními volbami, než aby řešila současnou situaci. Je pravdou, že veřejných toalet je v Praze málo, což se však rozhodně nedá řešit způsobem, kdy z restaurací vytvoříme veřejné záchodky," uvedl pro online deník Aktuálně.cz prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

"Pokud na některých turisticky frekventovaných místech je tato služba pro lidi, kteří nejsou hosty restaurace zpoplatněna, pak je to jen na rozhodnutí každého jednotlivého provozovatele restaurace a místní situaci. Tento nápad opět vzniká bez jakékoliv odborné konzultace, což se pak projevuje v jeho kvalitě a možnosti realizace v praxi," domnívá se Stárek.

Podle šéfa asociace Stárka může být řešením cesta formou motivace, nikoli příkazy. "Jako příklad můžeme uvést projekt z Prahy 6, kde v minulosti vznikl nápad, označit nálepkou restaurace, které mají dostatečnou kapacitu toalet jako místo pro využití WC veřejností zdarma," pokračuje Stárek.

"Zde by pak městská část kompenzovala konkrétním a dobrovolně zapojeným provozovatelům restaurací tuto službu například výrazným snížením poplatků za restaurační předzahrádky. To by byl způsob, jak zapojit podnikatele dobrovolně a zároveň pouze tam, kde je to kapacitně a provozně možné," navrhuje.

Čižinský v rozhovoru poznamenal, že systém nálepek funguje i na Praze 7, kde je starostou. "Ve slušné společnosti, když někdo požádá slušně, tak se pustí na záchod. Co je potřeba řídit, to na sedmičce máme vyřešené, že podnik musí mít nálepku, že ten podnik je pro. A když to člověk vidí, tak sebere odvahu a zeptá se," doplnil v rozhovoru.

Problém s vysokými náklady

Například restaurace Stejkárna Vinohrady lidi z ulice na své toalety pouští. "Popravdě, nikdy se nám nestalo, že bychom někoho na WC nepustili, pokud se slušně zeptal. Na druhou stranu nevidím důvod, proč bychom měli mít tuto povinnost," podotýká pro online deník Aktuálně.cz Draho Širůčka.

Upozorňuje, že pro provoz musí restaurace splnit přísná hygienická kritéria počtů toalet na počet hostů.

"Dále je potřeba brát v potaz energie a zejména nárůst jejich cen v posledním období a v neposlední řadě i to, že vzhledem k tomu, že se snažíme naším hostům dopřát maximální servis a pohodu, na našem WC mají kromě standardních hygienických potřeb také parfémy, krémy a další potřeby. Nechal bych tedy rozhodnutí na provozovatelích," říká dále Širůčka.

Podobně situaci s dostupností toalet vnímá vinohradský podnik Zelená zahrada. "U nás mají lidé k toaletám přístup, nejsme ovšem na žádné turistické trase a vidím velký rozdíl v tom, jestli se podnik nachází právě v takovém místě, kde lidí přijde hodně. Náklady se pak pohybují zcela jinde, znamená to například i zaměstnat dalšího člověka na úklid. A to následně není možné zákazníkům promítat do cen jídla," dodává pro Aktuálně.cz majitel restaurace.

Veřejně přístupné toalety po celém Česku si lidé mohou vyhledat také na internetu. Mapa umožňuje všem uživatelům nalézt nejbližší dostupné WC na základě jejich geografické polohy. Konkrétně v Praze je takto přístupných přes 2000 záchodků.

DVTV: Restaurace suplující veřejné záchody? Dávno stačí jen slušně požádat, říká Paulus