Rodí se čtvrtá největší automobilka. Fiat Chrysler jedná o fúzi s Peugeotem a Oplem

Italsko-americký výrobce automobilů Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzská automobilka PSA Group jednají o fúzi. Dřívější informaci listu Financial Times ve středu potvrdily obě firmy.

Jejich sloučením by podle agentury Reuters vznikl jeden z největších světových výrobců aut s tržní hodnotou téměř 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč). Obě společnosti dohromady za loňský rok prodaly 8,7 milionu vozů, což by ze sloučené firmy dělalo čtvrtou největší automobilku světa.

Pokud Fiat Chrysler a PSA, která vlastní mimo jiné značky Peugeot, Citroën či Opel, překonají politické i finanční překážky a spojí se, nový podnik stále bude čelit zásadním výzvám. Globálním výrobcům automobilů hrozí zpomalení celosvětové poptávky, které se časově shoduje se zásadními technologickými změnami, připomněla agentura Reuters.

Díky spojení by obě automobilky mohly sdílet motory a automobilovou architekturu, což by snížilo jejich kapitálové výdaje a uvolnilo hotovost na investice do elektrických vozů a technologií na snížení emisí požadovaných v Evropě, Číně a na dalších globálních trzích.

FCA je pod rostoucím tlakem na investice do technologie čistých aut. Na počátku tohoto měsíce společnost přiznala, že čelí pokutě 74 milionů USD kvůli nesplnění standardů spotřeby pohonných hmot v USA. Automobilka se také dohodla s americkým výrobcem elektrických aut Tesla, že začlení do své flotily jeho vozy, aby splňovala emisní standardy v EU.

Generální ředitel PSA Carlos Tavares velkými automobilkám s působností po celém světě předpověděl "deset let chaosu" - regulační orgány po výrobcích vozů žádají kvůli dopadu emisí na klimatické změny přechod na elektrické vozy.

Tavares se snaží o expanzi PSA. V roce 2017 koupil od General Motors německou značku Opel za 2,6 miliardy USD. FCA již spolupracuje s PSA u komerčních vozů.

Investoři už několik let spekulovali, že Fiat Chrysler hledá partnera. Dlouholetý šéf FCA Sergio Marchionne, který zemřel loni v létě, volal celé roky kvůli nástupu nových technologií a nasycenosti svých trhů s osobními automobily po konsolidaci automobilového průmyslu.

V roce 2015 FCA nevyšel pokus o spojení s americkým konkurentem General Motors. Fiat Chrysler jednal tento rok o fúzi s francouzskou automobilkou Renault, ale z dohody sešlo.