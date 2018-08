Vláda se dohodla s odbory na růstu platů. Nejvíc dostanou nejhůře placené profese

Vláda se s odbory dohodla na růstu platů ve veřejném sektoru o pět procent. Přidávání nebude plošné, víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky.

Praha - Vláda se v pátek dohodla s odbory na růstu platů ve veřejném sektoru od ledna. Většině pracovníků veřejných služeb se zvednou platové tarify o pět procent, zbývající peníze poputují do odměn. Novinářům to po jednání s odboráři řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zdůraznila, že přidávání nebude plošné a víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky.

"Dohoda není překvapivá, bude to další rok, kdy platy ve veřejné sféře porostou rychleji než ve sféře soukromé.Spíš je zarážející nárůst pracovníků ve veřejné sféře, když chce vláda na těchto výdajích šetřit," řekl České televizi Jan Bureš, ekonom Patria Finance.

Vláda původně chtěla částku na platy zvednout pro příští rok o šest procent. Na navýšení tak mělo v rozpočtu příští rok být asi 22,3 miliardy korun. Ve středu se koaliční hnutí ANO a ČSSD domluvily, že přidají ještě další tři miliardy. Výdaje státu na platy tak příští rok rekordně vzrostou. Suma bude o osm procent vyšší než letos.

Nejvíce si polepší nesoudcovští pracovníci státních zastupitelství, kterým se plat zvedne o 15,9 procent. V armádě se bude přidávat 7,4 procent, hasičům a policistům osm procent. Úředníkům správě sociálního zabezpečení se platy zvednou o 9,6 procent, nepedagogickým pracovníkům o 10 procent, na úřadech práce o 10,5 procent, pracovníkům v kultuře o 10,9 procent, zaměstnancům soudů o 13,9 procent a učitelům o 15 procent.