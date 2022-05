Lepší ceny energií jen pro někoho. Vláda chystá speciální tarif, zapojí se do obchodů

Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na zvláštním energetickém tarifu, který má lidem pomoci s vysokými cenami energií. Určený by byl nejen pro nízkopříjmové obyvatele, ale zřejmě také pro tzv. střední třídu. Vysokopříjmové domácnosti ministerstvo podporovat neplánuje, řekl v pondělí bez bližších podrobností novinářům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Ministerstvo chce podle něj připravit takový tarif, který bude pro domácnosti administrativně jednoduchý a zároveň pomůže s vysokými cenami. Síkela uvedl, že ale neplánuje bohatým domácnostem dotovat například vyhřívání zahradního bazénu.

Jeho přesnou podobu teprve projednává, takzvaný sociální energetický tarif poté nejdříve projedná Síkela s ostatními ministry, až následně by ho představil veřejnosti. Zvláštní tarif by měla schválit také Sněmovna, stát by se tak mělo v následujících týdnech.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku je nejvyšší od prosince 1993. Elektřina v dubnu zdražila meziročně o 30,1 procenta, zemní plyn o 44,2 procenta, tuhá paliva o 24,1 procenta a teplo a teplá voda o 17,5 procenta.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje také vytvoření státního obchodníka s energiemi. Má sloužit především pro nákup plynu, do budoucna možná i dalších energií. Cílem státního obchodníka je mimo jiné zvýšení energetické bezpečnosti, ale i zvýšení vlivu státu na zásobách plynu v Česku.

Státní obchodník s energiemi bude mít možnost jednat o plynu přímo s evropskými dodavateli plynu, Česko by tak díky tomu mohlo plyn nakupovat za nižší ceny. Státní obchodník má nakupovat plyn pro potřebu státu.

Stát například již nakoupil na pokyn vlády také poprvé plyn pro státní hmotné rezervy. Správa koupila do zásob 2,4 terawatthodin (TWh) plynu za 8,5 miliardy korun. Plyn v hmotných rezervách slouží podle Síkely pouze pro účely, o kterých rozhodne stát.

Do budoucna se tato zásoba podle něj stane základem některých dalších opatření, které Česko přijme nejen pro zvýšení energetické bezpečnosti, ale i pro ulehčení života domácnostem. "My chceme v těch nákupech pokračovat, ale chceme to dělat koncepčně," řekl Síkela.