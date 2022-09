Vláda hodlá zastavit neomezené zvyšování záloh na energie, prohlásil Rakušan

Řešením energetické krize podle vicepremiéra a předsedy STAN Víta Rakušana není závislost na ruském plynu, což chtěli svolavatelé sobotní protivládní demonstrace. Rakušan slíbil, že vláda bude lépe a jednodušeji své kroky vysvětlovat. Kabinet chce například novelou energetického zákona zabránit obchodníkům s energiemi, aby mohli zákazníkům bez omezení zvyšovat zálohy, řekl pro CNN Prima News.

"Vláda nenechá lidi v nouzi, dělá maximum možného, přijde s adresnou pomocí," prohlásil Rakušan. Rozhodně nebude nikdo, komu by vláda nebyla schopna a ochotna pomoci. Řešením není zvyšování závislosti na ruském plynu separátními dohodami, jak žádali organizátoři sobotní protivládní demonstrace, ale oddělení ceny elektřiny a plynu na evropské úrovni.

Předseda poslanců opoziční SPD Radim Fiala uvedl, že vláda nemá řešení energetické krize. Řekl, že celoevropské řešení se nepodaří, a i kdyby ano, na ceny nebude mít výrazný vliv.

Podle Fialy je za růstem energií Green Deal, tedy unijní plán na snížení emisí skleníkových plynů. Rakušan s tím nesouhlasil, podle něj je za razantním růstem cen energií ruská agrese proti Ukrajině a s tím spojené omezování dodávek plynu do Evropy. "Bez Putinovy války by tahle krize v Evropě nebyla, prohlásil.

Vicepremiér také uvedl, že nepohrdá obavami účastníků demonstrace z toho, že nebudou schopni platit ceny energií a s nimi spojené zvyšování cen zboží. "Výtku mám k těm, kdo z toho strachu chtějí politicky žít," uvedl. Podle Rakušana musí vláda lépe vysvětlovat co nejjednodušším způsobem své kroky.

Premiér Petr Fiala (ODS) v sobotu označil svolání demonstrace za součást dezinformační proruské kampaně, Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) bylo toto vyjádření adresováno k organizátorům demonstrace. "Nevěřím ale, že těch dalších 69 tisíc byli fanatičtí putinovci. Byli to lidé obávající se budoucnosti. Berme je vážně," uvedl na Twitteru.

Rakušan rovněž zkritizoval ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN). "Já jsem jednu věc Jozefovi Síkelovi určitě vytknul, a tou je, že musí lépe komunikovat, musí více komunikovat, a ty nápady přehledněji a lepším způsobem přenášet nejen do médií, ale přednášet veřejnosti," uvedl Rakušan. Podle něj je Síkela schopen přicházet s řešeními i na evropské úrovni.

Vzniknout má státní obchodník s energie

Síkela (za STAN) mezitím v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že chce ve středu vládě představit varianty konceptu pro vznik státního obchodníka s energiemi. Ten by měl zajišťovat energie pro veřejný sektor.

Státní obchodník s energiemi by podle ministra měl být připraven v nejbližší době, aby mohl zajišťovat energie pro veřejné instituce pro příští rok. Síkela bude o podobě konceptu jednat v pondělí s odborníky.

Vláda by měla vybírat z více variant. Sám ministr preferuje vznik agentury, což je podle něj nejrychlejší řešení. Agentura by nejspíš vznikla pod jiným ministerstvem, protože resort průmyslu a obchodu má už pod správou společnost ČEPS, která je zodpovědná za distribuční soustavu a byla by tak ve střetu zájmů s obchodníkem. Agentura by podle ministra umožňovala státu například oslovení zkušeného obchodníka na trhu, aby pomohl státu zajistit energie.

Další variantou kromě agentury by mohla být samostatná společnost, což ovšem ministr označil za komplikované, kvůli nutnosti vytvoření nové organizační struktury firmy.

Prvním úkolem státního obchodníka bude zajištění energií pro veřejné instituce na příští rok. "Paralelně s jeho přípravou budeme připravovat nákupy energií, které by následně za výhodnější ceny tento obchodník přeprodal veřejné správě," řekl už v týdnu Síkela.

Ministr také řekl, že schválil žádosti společností Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače o půjčku na zálohy, které musí výrobci elektřiny skládat při obchodování na energetické burze. Výši půjčky neuvedl.

Ministerstvo financí už v červenci podpořilo půjčkou polostátní firmu ČEZ. Půjčí jí až tři miliardy eur (více než 74 miliard korun).

Podle Síkely půjčky pomohou posílit stabilitu na energetickém trhu. "I ti největší obchodníci na světě v tuto chvíli nemají dostatek likvidity, aby mohli prodávat," vysvětlil. Podle něj firmy nemohou nabízet elektřinu k prodeji, protože nemají dostatek peněz na zálohy, které garantují prodej. Ministr chce zároveň jednat na poli EU o celoevropských garancích.

Na oplátku za poskytnuté půjčky chce Síkela s firmami jednat o tom, jak zdraží teplo pro příští sezonu, případně o nákupech energií pro veřejný sektor.