Vítkovice Mechanika získají strategického investora. Jde o součást reorganizace

před 49 minutami

Do společnosti Vítkovice Mechanika vstoupí jako strategický investor firma Supermetal. Půjde o součást reorganizace, jejíž návrh dnes Vítkovice podaly Krajskému soudu v Ostravě spolu s insolvenčním návrhem. Reorganizaci schválila většina věřitelů. Uvedla to mluvčí Vítkovic Eva Kijonková. Podle ní má Mechanika závazky asi 416 milionů korun, proto chce projít reorganizací se vstupem investora. "Ten zajistí profinancování výroby a umožní větší uspokojení pohledávek věřitelů, než jakého by dosáhli ukončením chodu podniku," uvedla Kijonková. Zaměstnanci o práci nepřijdou. Mechanika se tak stane další z firem holdingu Vítkovice Machinery Group podnikatele Jana Světlíka, kterou skupina prodá.