Vinařstvím roku se poprvé stal malý podnik. Nemíříme na mainstream, říká vinař Stávek

před 5 hodinami

Ve vinařství Jan Stávek pracuje celá rodina a razantnější růst výroby není ani po získání titulu Vinařství roku na pořadu dne. Odrůdou číslo jedna zůstává pro Stávka Frankovka - odrůda, která není pro konzumenty žádným hitem.

Brno - První malé vinařství se může od čtvrtka pyšnit titulem Vinařství roku. Jeho majitel Jan Stávek ale razantnější růst výroby po získání titulu neplánuje. Dál se zřejmě bude svou prací také odlišovat od většiny, vždyť odrůdou číslo jedna je pro něj Frankovka, která nyní není pro konzumenty žádným hitem.

Víno J. Stávek v minulosti titul Vinařství roku získalo, ale v kategorii malých vinařství, nyní porazilo v celkové hodnocení i nejznámější moravské firmy. "Jsme poměrně mladé vinařství, máme na podobná ocenění ještě čas. Jsem velmi překvapený, že jsme vyhráli," uvedl Stávek. Podle něj porota zřejmě ocenila jeho zápal pro obor stejně jako nadšení jeho kolegy enologa.

Devizou vinařství z Němčiček je tradice. "Hospodaříme na dvoře, který postavil můj pradědeček před sto lety. Dal vinařství základ a my nyní jen budujeme a kultivujeme," uvedl Stávek. Práci ve vinici a sklepě se věnuje celá rodina, mimo to má jen jednoho dalšího zaměstnance. Ročně Stávek vyrobí kolem 45 000 litrů vína. Titul, který firma získala, je prý závazkem. "Zákazníci jsou zvyklí na nějakou kvalitu a my nesmíme polevit," uvedl Stávek.

Malé vinařství si podle něj oproti velkým může leccos dovolit. "Vyrábět vína, která chutnají nám. Nemusíme se tolik orientovat na mainstream, na to, co dnes frčí. Když zákazník ve víně ucítí duši vinaře a jeho rukopis a to, že to děláme tak, jak to říkáme, tak to pro lidi, kteří rozumí vínu, je to největší zlato," uvedl Stávek.

Němčičky, kde vinařství působí, jsou obec devíti údolí. "Je to jeden kopec vedle druhého a díky tomu jsou tam výborné podmínky pro pěstování révy vinné," říká Stávek. Frankovka je pro něj vzhledem k místu, kde hospodaří, odrůda číslo jedna. "Podle mne by se měla vysazovat, není dnes tolik populární, ale její doba ještě přijde," uvedl Stávek.

Vedle Frankovky jeho vinařství nabízí tři speciality - tři druhy cuvée podle receptu jeho rodinných předchůdců, rosé vína, která jsou Stávkovou zálibou, a fortifikovaná vína technologií portských vín. Vinařství hospodaří na sedmi hektarech vinic, jejichž průměrné stáří je ale poměrně vysoké, kolem 35 let. Polovina rozlohy je proto ve fázi obnovy. Pak bude vinařství podle Stávka soběstačné.