V Česku pracuje nejvíce žen v historii. Řeší inflaci i duševní pohodu s dětmi

Právě teď pracuje Česku nejvíce žen v novodobé historii. Jejich míra zaměstnanosti vůbec poprvé překročila hranici 70 procent, ukazují nejnovější data Českého statistického úřadu. K nástupu do práce nebo podnikání ženy podle expertů tlačí inflace, odráží se na něm i proměny pracovního trhu a přibývající možnosti kombinace práce s péčí o rodinu.

Pravidelně zveřejňovaná čísla zaměstnanosti přinesla historický rekord. Poprvé od roku 1993 pracuje v Česku přes 70 procent žen. Květnová data zahrnují ženy ve věku 15 až 64 let, které chodí do zaměstnání na plný či částečný úvazek, podnikají nebo jsou na mateřské dovolené, ale před nástupem na ni pracovaly.

Křivka se výrazně zvedá od roku 2009, kdy pracovní trh výrazně pocítil dopady tehdejší finanční krize a zaměstnanost žen byla lehce přes 55 procent. Růst kopíruje celkovou situaci na trhu práce. Mírný propad pocítil trh v roce 2021, tedy v době pandemie covidu-19. Následně však křivka vzrostla až na nynější rekord.

Důvodů je podle oslovených expertů několik, zahrnují proměnu české ekonomiky i demografické i sociální změny. Právě měnící se struktura ekonomiky je pro zaměstnanost žen zásadní, upozorňuje ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Přestože patří česká ekonomika stále k nejvíce průmyslovým v Evropské unii, už delší dobu se výroba vyžadující náročnou fyzickou práci automatizuje a místa v ní ubývají, naopak se rozvíjí sektor služeb. "V něm ženy často nalézají uplatnění," říká Kovanda.

Právě obory, jako jsou služby, marketing nebo třeba IT, nabízejí větší flexibilitu a možnost pracovat z domova. Není už nutné docházet každý den do podniku. "Zároveň se firmy snaží kvůli dlouhodobému nedostatku uchazečů přilákat kandidáty tím, že nabízí více flexibilních forem spolupráce," připomíná Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. To může být lákavé právě i pro ženy, které se během dne potřebují postarat o malé děti.

S tím souhlasí i Jan Schönbauer z organizace Czechitas, která poskytuje ženám kurzy v oblasti IT. Za rekordními čísly vidí přehřátý pracovní trh. "Firmy už nemají kde brát, zaměstnanost mužů je na maximu. Rozhodly se proto vyjít vstříc ženám a nabídnout to, po čem dlouhodobě volaly - zkrácené úvazky a pružnou pracovní dobu," říká. To se však podle něj společně s rovnými pracovními podmínkami pro ženy i muže ustaluje jen pomalu.

Miliardy do státní kasy

Zvýšení zaměstnanosti žen a narovnání genderových podmínek v práci do roku 2030 by podle studie společnosti McKinsey & Company mohlo zvýšit roční HDP Česka zhruba o 500 miliard korun. "S trochou nadhledu jde o docela dobrý návod, jak řešit situaci napnutého státního rozpočtu," prohlašuje Schönbauer.

Flexibilní formy spolupráce mohou lákat i ženy s malými dětmi, které by jinak nebyly schopné pracovat na plný úvazek přímo ve firmě. Částečný úvazek, práce z domova a volná pracovní doba jim však výdělek umožňují.

"Vidíme obrovský zájem žen na mateřské dovolené. Za dva roky se jich na nás obrátilo přes 2500 ze všech koutů republiky. Zkušených profesionálek, které si chtějí udržet kontakt se svým oborem," komentuje Kristýna Cejnarová, zakladatelka platformy Mumdoo, která propojuje ženy na mateřské s firmami.

Práce pro duševní pohodu

Jako důvod, proč pracovat, uvádějí ženy s malými dětmi snahu udržet si psychickou pohody. Klientky, se kterými Cejnarová přijde do styku, to uvádějí mnohem častěji než finanční tíseň a potřebu si přivydělat. "Pro mnoho matek je to cesta, jak udržet balanc mezi péčí o rodinu a prací, která je baví a několik let byla klíčovým pilířem jejich života," popisuje Cejnarová.

Nijak to ale neumenšuje roli inflace a finanční nejistoty. "Mnohé ženy si musí přibírat druhý úvazek, třeba částečný, aby mohly mimořádnému růstu cen - nejvyššímu za tři desítky let - nějak čelit," zdůrazňuje ekonom Kovanda.

Ženy tak přispívají k tomu, že Česko zůstává evropským rekordmanem v nízké míře nezaměstnanosti. Ta se v Evropské unii pohybuje kolem šesti procent, v Česku klesla v červnu podle Úřadu práce na 3,4 procenta. Z celkových téměř 250 tisíc nezaměstnaných bylo zhruba 139 tisíc žen, tedy něco přes polovinu. Volných míst naopak přibylo na 287 tisíc. V létě navíc trh ovlivňuje nabídka sezonních prací, nejvíce poptávané jsou odborné profesní či řemeslné pozice.

