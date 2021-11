Uber Eats začne v Kanadě rozvážet lidem marihuanu. Při lockdownech poptávka roste

Varšava má v současné migrační krizi na polsko-běloruské hranici plnou podporu ostatních států Visegrádské skupiny, tedy Maďarska, Slovenska i České republiky. Shodli se na tom v úterý v Budapešti předsedové vlád států skupiny. Český premiér Andrej Babiš zopakoval nabídku Prahy vyslat do Polska své policisty či vojáky, šéf polské vlády Mateusz Morawiecki o to ale podle Babiše zatím nepožádal.

Podle Babiše by nyní měla reagovat Evropská unie, v první řadě sankcemi proti leteckým společnostem převážející do Běloruska migranty. To se už nyní v několika případech děje a letecké společnosti skutečně mění svůj přístup k transportu občanů některých zemí do Minska.

Západ obviňuje režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím s Evropskou unií. Minsk se tak podle západních zemí mstí za sankce, které EU na Lukašenkův režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.