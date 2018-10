před 1 hodinou

Na otevření obřího letiště Istanbul dorazil i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Projekt za za 270 miliard korun by měl za pár let zvládnout odbavit 200 milionů cestujících ročně. Do dvou let k němu povede linka metra. "Jedná se o klasický příklad megalomanského projektu," říká ekonom Štěpán Křeček.