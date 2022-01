Těžba ropy v Rusku se loni z části zotavila, vzrostla o víc než dvě procenta

Neznámý člověk překročil přísně střeženou hranici z Jižní Koreje do KLDR. Oznámila to dnes jihokorejská armáda, která uvedla, že do Severní Koreje vyslala žádost o zajištění bezpečnosti pro tuto osobu. Pchjongjang podle ní zatím nereagoval. Případy zběhnutí z Jižní Koreje do totalitní Severní Koreje jsou vzácné. Agentura AP uvedla, že výjimečné jsou také případy útěku přes demilitarizovanou zónu, která obě země odděluje.

Jihokorejské bezpečnostní složky podezřelou osobu u hranic odhalily v sobotu s pomocí sledovacího zařízení. Vojáci se ji pokusili zadržet, ale nenašli ji, uvedl jihokorejský Společný sbor náčelníků štábů (JCS). Pomocí sledovacího zařízení pak zjistili, že tento člověk překročil hranici. JCS podle agentury Reuters poznamenal, že nemůže potvrdit, zda tato osoba žije, ale do KLDR vyslal skrze horkou linku žádost o ochranu tohoto člověka.