Omezte si čas strávený na Facebooku a Instagramu. Sociální sítě nabídnou novou funkci

Na sítích Facebook a Instagram půjde nově nastavit maximální čas, který chcete na jejich stránkách strávit. Jde prý o vaše zdraví.

New York - Sociální sítě Facebook a Instagram se dnes rozrostly o funkce, které mají podle zástupců společnosti Facebook, jež obě platformy provozuje, přispět k duševnímu i fyzickému zdraví jejich uživatelů.

Nový ovládací panel, který se nalézá v nastavení, jim zobrazí, na jakém zařízení a jakou část dne tyto aplikace používají. Zároveň si budou moci nastavit sebeomezující opatření, jako je maximální čas, který chtějí na sítích strávit, nebo si ztlumit upozornění na nové zprávy a aktivitu přátel.

Novinky se všem uživatelům zobrazí během několika následujících dnů. Obdobné funkce připravují pro operační systémy chytrých telefonů také Google a Apple. Dosud byly tyto funkce dostupné pouze skrze zvláštní programy, které si získaly oblibu mezi lidmi, jimž se zdálo, že brouzdáním na sociálních sítích ztrácí čas.

Těm by mohla nová funkce Facebooku a Instagramu pomoci. "Myslím si, že to je užitečné hlavně pro lidi, kteří na nich ještě nejsou závislí, ale nechtějí té závislosti propadnout," říká psycholog Jan Kulhánek z centra Psychoterapie Anděl. Jedním ze znaků závislosti na sociálních sítích je podle Kulhánka právě množství času na nich stráveného.

"Lidem to nepřijde, protože do toho vždycky občas kouknou, což by jim mohla ta funkce Facebooku ukázat. A zjistili by, že tam tráví hodiny," dodává psycholog, podle něhož je i jedna hodina denně příliš.

"Cítíme odpovědnost za to, aby byl čas strávený na našich platformách kvalitní a podporoval pozitivní myšlení," říká Ameet Ranadive, který má tuto oblast v Instagramu na starosti. Kromě upřímné snahy o zlepšení uživatelského zážitku se však může jednat také o snahu zastavit pokles počtu návštěvníků stránek.

Nejnovější výsledky firmy za první pololetí letošního roku ukazují, že Facebooku na klíčových trzích, jako je Evropa či Severní Amerika, už noví uživatelé příliš nepřibývají a někde ho spíše opouštějí.

Současný krok není prvním, který má uživatelům zpříjemnit pobyt na nejpoužívanějších sociálních sítích současnosti. Facebook již několik měsíců pracuje na lepším uživatelském ovládání svých aplikací.

U některých příspěvků lze už dnes nastavit větší prioritu nebo je úplně skrýt. Na Instagramu se také uživatelům zobrazuje, že už daný den viděli všechen nový obsah. Vylepšené jsou také filtry potenciálně útočného či obtěžujícího obsahu.

Letos v lednu se Facebook rozhodl, že bude svým uživatelům zobrazovat víc příspěvků od jejich přátel a méně obsahu od různých podniků, médií a politických skupin. Na tuto změnu reagovaly ceny akcií společnosti propadem více než o čtyři procenta z obavy investorů, že lidé budou na sociální síti trávit méně času.

Společnost Facebook by i kvůli dnes představenému systému mohla přijít o část příjmů z reklam, jež často závisí na počtu zobrazení nebo kliknutí. Zakladatel společnosti Facebook počátkem roku uvedl, že si je vědom, že lidé po změnách na síti stráví méně času.

"Očekávám ale také, že čas, který strávíte na Facebooku, bude hodnotnější," dodal. "Správné jednání" se podle Marka Zuckerberga nakonec v dlouhodobém horizontu v dobrém projeví nejen na facebookové komunitě, ale i na výkonu společnosti.

Podle experta na sociální sítě a zakladatele společnosti Socialbakers Jana Řežába však nové funkce zásadní vliv na návštěvnost nebo příjmy z reklamy mít nebudou. "Bude to podle mě používat minimální počet uživatelů, ale je to skvělá funkce a pro Facebook a Instagram určitě krok dopředu," říká Řežáb.

Firma Facebook se ale patrně také snaží zlepšit si pověst. Uplynulý půlrok pro ni byl bouřlivý. V polovině března vypukl skandál okolo zneužití informací o desítkách milionů uživatelů britskou analytickou firmou Cambridge Analytica. Ta se podílela také na volební kampani současného amerického prezidenta Trumpa.

Facebook v reakci oznámil zpřísnění ochrany citlivých dat lidí a rozhodl se ukončit spolupráci s podniky, které se zabývají shromažďováním údajů o spotřebitelích. Firma je také dlouhodobě kritizována za šíření manipulativních zpráv neboli fake news.