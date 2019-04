SŽDC nemusí platit Italům 350 milionů korun za pražské nádraží, rozhodl soud

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nemusí platit více než 350 milionů korun, které požadovala firma Grandi Stazioni jako náhradu investic do rekonstrukce hlavního nádraží v Praze. Žalobu italské firmy dnes zamítl Obvodní soud pro Prahu 1. Rozhodnutí je nepravomocné, Grandi Stazioni se tak může odvolat. Obě strany vedou kvůli pražskému hlavnímu nádraží další dva spory.

Grandi Stazioni chtěla peníze jako náhradu za investice do oprav nádraží. Původně požadovala 776 milionů korun. Z této sumy SŽDC následně vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci.

Žalovaná částka se tak snížila na 210,8 milionu korun. Dalších 139,7 milionu korun italská firma požadovala jako smluvní pokutu.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let. Součástí smlouvy však byla podmínka na zrekonstruování objektu do 16. října 2016. To ale italská firma nesplnila a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit. Krok správy železnic vyvolal soudní spory a přerušil rekonstrukci.