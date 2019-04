Švýcaři zruší své krizové zásoby kávy. Není životně důležitá, zjistili

Švýcarsko plánuje zrušit národní nouzové zásoby kávy, které drží několik desetiletí, protože kávové boby již nepovažuje za důležité pro přežití lidí. Vyplývá to z návrhu, který zveřejnila vláda k veřejnému vyjádření, napsala agentura Reuters.

Švýcarsko zřídilo systém nouzových rezerv mezi první a druhou světovou válkou, aby země byla připravena na možný nedostatek v případě války, přírodního neštěstí nebo epidemií. Firma Nestlé, výrobce instantní kávy Nescafé, a další dovozci, pražírny a prodejci musí podle zákona skladovat pytle nepražené kávy.

Švýcarsko se zásobuje také dalšími základními produkty, jako je cukr, rýže, jedlý olej nebo krmivo pro zvířata.

Podle návrhu by povinnost skladovat kávu měla skončit v roce 2022. Firmy by tyto zásoby mohly využít podle svého uvážení. Finální rozhodnutí o zrušení zásob by mohlo padnout v listopadu.

"Federální úřad pro zásobování národního hospodářství usoudil, že káva není nezbytná pro život. Káva nemá téměř žádné kalorie a nepřispívá tak z fyziologického hlediska k zajištění výživy," uvedla vláda.

O povinné rezervy kávy se ve Švýcarsku nyní stará 15 společností. Činí zhruba 15 300 tun, což vystačí zhruba na tři měsíce. Země má 8,5 milionu obyvatel a roční spotřeba na osobu zde podle údajů mezinárodní organizace kávy ICO činí zhruba devět kilogramů. V Británii je to v průměru 3,3 kilogramy na osobu a v USA 4,5 kilogramu.

Ne každý však se zrušením strategických rezerv kávy souhlasí. Organizace Reservesuisse, která dohlíží na zásoby potravin v zemi, požádala vládu, aby své doporučení přehodnotila. Tvrdí, že 12 firem chce nadále uchovávat nouzové zásoby, částečně kvůli tomu, že současný systém posiluje dodávkový řetězec. Někteří také tvrdí, že se věnuje málo pozornosti přínosu kávy pro zdraví díky obsahu antioxidantů a vitamínů.

Švýcarsko financuje povinné zásoby z poplatku za dovoz kávových bobů, který činí 3,75 franku (85 korun) z každých sto dovezených kilogramů. Ročně tak získá na kompenzace pro firmy, které kávu skladují, 2,7 milionu švýcarských franků.