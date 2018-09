Novým prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu bude ekonom Prouza

před 50 minutami

Novým prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu se od října stane bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza (45). V tiskové zprávě to uvedl svaz. Střídá Martu Novákovou, která na funkci rezignovala poté, co byla koncem června jmenována ministryní průmyslu a obchodu za hnutí ANO. Ekonom Prouza působil v letech 2004 až 2006 jako náměstek ministra financí. V letech 2014 až 2017 byl státním tajemníkem pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR a zároveň v letech 2016 až 2017 koordinátorem digitální agendy ČR. Do svého jmenování státním tajemníkem působil ve Světové bance, do října 2012 v Praze jako expert pro finanční služby, později jako seniorní expert ve Washingtonu.