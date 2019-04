Brigáda, o které se nemluví. Studentská prostituce se rozmáhá a je akceptovanější

Prostituce je označována za "nejstarší řemeslo", které je s lidskou civilizací spjato pravděpodobně od nepaměti. Přesto se nabídka a poptávka po sexuálních službách mění a podléhá trendům. Časopis Studenta v aktuálním čísle upozornil na fenomén studentské prostituce, která se podle některých zdrojů stává stále akceptovatelnější formou přivýdělku nejen ve světě, ale i v Česku.

Dle údajů Spolku pro ochranu žen nabízí pouze v Praze sexuální služby pětadvacet tisíc žen. Číslo se podle časopisu Studenta zdá být ještě více šokující, pokud ho srovnáme se staršími daty - ta říkají, že před pěti lety se počet prostitutek odhadoval na třináct tisíc nejen v Praze, ale v celé republice.

Přesná čísla studentů se z velkého koláče oddělují těžko, co je k volbě takového přivýdělku vede, však Spolek zmapované má. "U žen, které studují vysokou školu, vidíme dva důvody, proč se věnují prostituci. Některé pocházejí z chudších rodin a chtějí zaplatit náklady na studium, některé to prostě baví a vnímají to jako snadnou brigádu. Největší problém je pak ale v tom, že některé z těchto žen studium nedokončí. A ty, které studium dokončí, si často spočítají, že prostitucí vydělají více než profesí, kterou vystudovaly," vysvětluje ředitel Spolku Libor Balga.

Nedávná studie uskutečněná ve Velké Británii s názvem The Student Sex Work Project deklaruje, že jeden z dvaceti studentů se během svých studií rozhodl uchýlit k sexuálnímu průmyslu jako finanční pomoci. Pět procent není sice příliš (ale ani úplně málo), ale vzhledem k tomu, že se jedná o údaje, ke kterým se značná část studentů nepřizná, může být procento odpovídající realitě mnohem vyšší.

Je jisté, že většina z dotázaných drží své povolání v tajnosti a argumentují tím, že neshledávají na své situaci nic k chlubení. A co víc, moc dobře vědí, že by se dočkali odsouzení jak ze strany přátel, tak zejména rodiny.

Pokrytí životních nákladů střídá touha po luxusu

Výsledky průzkumů se shodují, že nejčastější motivací mladých je získání peněžních prostředků pro zabezpečení běžných životních nákladů. Studium v Česku sice k nejdražším nepatří, pokud ale máte vše okolo něj zaplatit, aniž by vám rodiče jakkoli pomohli (protože i tací existují), dilematu s financemi se nevyhnete.

Takoví studenti by si jednoduše zasloužili označení "v hmotné nouzi". Nejsou ale jediní, kdo o poměrně snadné peníze z prodeje vlastního těla usilují. Na druhém břehu tak stojí ti, kteří od života požadují více, než by potřebovali a touží po luxusu.

Situaci potvrzuje i Šárka, spoluzakladatelka platformy Hledamsponzora.cz. "Sice bych neřekla, že peníze jsou vždy tím hlavním motivem, ale určitě hrají důležitou roli při rozhodování, zda se na náš portál registrovat. Možná je to dnešní internetovou dobou, kdy na sociálních sítích má 'každá' značkovou kabelku, drahý telefon a sdílí fotografie z luxusních dovolených. Slečny to potom považují za určitý standard a říkají si, proč by právě ony takhle také nemohly žít. Proto si hledají svého sponzora, který by jim tenhle "pohádkový" život dopřál. Komu by se nelíbilo zažít let soukromým letadlem, plavbu na luxusní jachtě, několikrát ročně exotické dovolené či nákupy v Pařížské," vysvětluje Šárka.

Sugar babies pro sugar dadies

Ačkoli zmíněný web nemá s klasickou prostitucí nic společného, označení "alternativa" by si klidně zasloužil. Je to totiž místo, kde se nabídka v podobě "sugar babies" střetává s poptávkou od "sugar dadies" - tedy od dobře finančně situovaných mužů.

Ti hledají slečny, které by s nimi trávily volné chvíle jakýmkoli způsobem, ale určitě ne pouze povídáním. V době, kdy díky moderním technologiím shánění sponzora nemůže být snadnější. A evidentně ani oblíbenější. Jak nám potvrdili zakladatelé: "Zájem je velký. Registrují se především slečny, které nechtějí mít klasické brigády, kde by jinak trávily spoustu času za málo peněz. Mají tak i více času na školní povinnosti."

Aby ale uvedené informace nebyly příliš jednoznačné, dodejme, že mimo peněz často "sugar babies" hledají také společnost a určitou formu přijetí, kterou se jim nepovedlo najít například u svých vrstevníků.

Peníze nepřesvědčí všechny

Jak potvrzuje Barbora Pšenicová z organizace Rozkoš bez rizika, která pomáhá prostitutkám nejen v právní oblasti, často se jedná o slečny, které jsou sebevědomé, vzdělané, jazykovými znalostmi velmi slušně vybavené, ale jejich cílem je jednoduše získat peníze na financování studia.

Dokonce ani nevýhody v podobě nemocí, ztráty vlastní hodnoty či sebeúcty je neodradí. V instagramové anketě čtenářů časopisu Studenta sice 91 procent dotázaných uvedlo, že by ani ta největší výhoda - peníze - nepřesvědčila, aby o sklouznutí k prostituci vůbec uvažovali. Otázkou však je, jak neměnné by odpovědi zůstaly, pokud by se někteří z dotázaných ocitli ve složitější finanční situaci, uzavírá časopis Studenta.