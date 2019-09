Stravenkový paušál už za dva roky, plánuje Schillerová. Daňové zvýhodnění nezmění

Stravenkový paušál plánuje ministerstvo financí zavést jako alternativu stravenkám a podnikovému stravování od roku 2021. V pátek to novinářům řekla ministryně financí Alena Schillerová. Daňové zvýhodnění paušálu by podle ní mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

MF připravuje novelu zákona o daních z příjmů, podle které by zaměstnanec dostával peníze na stravu přímo. Na podporu stravování tak dosáhne podle MF i čtvrtina zaměstnanců, tedy asi milion lidí, kteří dosud stravenky nedostávají. Související Méně papírování, jednodušší daně. Podívejte se, co chystá vládní plán pro živnostníky Přehled Podle předsedy Asociace provozovatelů poukázkových systémů Davida Rýce ovšem i řada malých firem, které nemají kantýnu ani stravenky, svým zaměstnancům stravování zajišťuje, například dovozem jídlo nebo dohodou s restauracemi. "Podstata záměru je, že nic neměníme na daňovém zvýhodnění. Dále se z něj nebude platit zdravotní a sociální pojištění," uvedla Schillerová. Dodala, že by zůstala zachována i hranice pro maximální příspěvek zaměstnavatele uplatnitelný jako sleva na dani. Zákon o dani z příjmů umožňuje firmám uhradit maximálně 55 procent z ceny stravenky. Zbývající část doplácí zaměstnanci, v některých případech je hradí i zaměstnavatel, ovšem už bez slevy na dani. Nejvýhodnější hodnota stravenky pro zaměstnance i zaměstnavatele letos činí 123 korun. Trh se stravenkami zmizí V případě přijetí návrhu ministerstva trh se stravenkami postupně vymizí, uvedl analytik investiční skupiny Natland Petr Bartoň. Odhadl ho na zhruba 24 miliard korun ročně. "Pokud budou peníze na cokoli k dispozici za stejných nebo dokonce lepších podmínek jako papírky na jídlo, pak velikost stravenkového trhu bude během par let konvergovat k nule," uvedl Bartoň. Pokud bude někdo chtít ukázat, jak starostlivě pečuje o své pracovníky, aby nezapomínali jíst, pak podle Bartoně nějaká symbolická forma stravenek přežije. Související Stravenkový paušál vyjde stát na sedm miliard ročně, tvrdí firmy. Nesmysl, říká úřad "Češi stravenky hojně využívají a u zaměstnavatelů patří mezi nejčastější benefity," upozornil Adam Páleníček z KPMG. Tři největší společnosti na českém trhu Sodexo Pass, Edenred (Ticket Restaurant) a Up (Chèque Déjeuner) mají společně přibližně 1,5 milionů zákazníků. Nicméně celkový trh je podle něj větší a nelze zcela přesně kvantifikovat, protože některé společnosti, například obchodní řetězce Lidl či Kaufland, vydávají vlastní stravenky. Po změně dnešního systému podle ministerstva již dlouho volají provozovatelé hospod a restaurací, kteří platí na úkor své marže provize pět až sedm procent stravenkářským společnostem. Návrh má podporu Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace českého tradičního obchodu.