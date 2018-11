Průzkum: S EET většina Čechů souhlasí a berou ji pozitivně. Účtenkovku hrají důchodci

Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) považuje 68 procent Čechů za pozitivní opatření. Jejich podíl od minulého roku o čtyři procentní body vzrostl. Účtenkovou loterii pak vnímá 40 procent lidí pozitivně, 18 procent negativně a zbytek nemá vyhraněný názor. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM.

Více než dvě třetiny dotázaných míní, že loterie přispívá k častějšímu vyžadování účtenek.

EET má stabilně vyšší podporu mezi staršími lidmi, kladně ji hodnotí 76 procent z nich. V nejmladší skupině je podíl příznivých hodnocení 59 procent. "Při formulaci osobního postoje k EET pozorujeme, že hlasů pro EET je téměř dvojnásobně více než hlasů proti," uvedli statistici. Necelá třetina dotázaných však stále nemá k evidenci jasný postoj nebo jí vůbec nerozumí.

Účtenkovku ministerstvo financí spustilo v říjnu 2017. Tři pětiny lidí přesně vědí, o co se jedná. Zhruba čtvrtina Čechů pak o loterii slyšela, ale nemá přesnější informace. Míra znalosti se zvyšuje s úrovní vzdělání.

Kvůli loterii požaduje účtenku 44 procent lidí. Celkem si pak doklad při placení běžných nákupů bere 59 procent Čechů, což je meziročně o šest procentních bodů více. Mezi mladými lidmi je podíl těch, kteří si účtenku berou, významně nižší, a to 42 procent. Naopak u lidí starších 60 let je to 72 procent.

Ze statistik ministerstva vyplývá, že do říjnového slosování Účtenkovky se zapojilo zhruba 346 873 aktivních hráčů. Je to nejméně za dobu jejího fungování.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) počet soutěžících poroste s náběhem dalších vln EET, které mají být spuštěny půl roku po nabytí účinnosti zákona. Příslušná novela ale zatím čeká na schválení v Poslanecké sněmovně a je zatím v prvním čtení. Třetí vlna EET by se měla týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Čtvrtá je určena vybraným řemeslníkům.

Průzkum se uskutečnil od 9. do 14. října a zúčastnilo se ho 1041 lidí.