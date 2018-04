Statistický úřad chce od příštího roku dostávat data přímo ze systémů obchodních řetězců

před 20 minutami

V současné době musí jít tazatel do obchodu a tam zjišťovat ceny. Nový systém by umožnil získávat cenu za celý měsíc i s ohledem na slevy.

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) by mohl od příštího roku získávat údaje o cenách přímo z informačních systémů velkých obchodních řetězců. V současnosti tato data úřad získává v pilotním provozu od dvou řetězců a do konce roku bych chtěl ke spolupráci přesvědčit další.

V příštím roce by se pak sběr tzv. scanner dat měl přesunout do rutinní fáze. V rozhovoru s ČTK to řekl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

"V principu je hlavním cílem měření cen. Dnes je měříme tradičním způsobem. To znamená, že tazatel jde do obchodu a tam zjišťuje ceny. Scanner data nám umožní zjistit průměrnou cenu, tedy cenu za celý měsíc, a také váhu těchto cen i s ohledem například na slevy," uvedl. Dodal, že v tom má úřad podporu i České národní banky, pro kterou je měření spotřebitelských cen klíčové.

Ochrana dat je přitom podle Rojíčka ze strany úřadu zajištěna, protože podléhá režimu nakládání s důvěrnými daty. "Navíc i pro řetězce je tento systém vhodný, protože díky scanner datům jsme schopni poskytnout obrázek o celém trhu a data bychom od nich již nezjišťovali tradičním způsobem," uvedl. Data je možné podle Rojíčka využít i pro měření objemu tržeb. Konkrétní řetězce, s kterými úřad spolupracuje, neuvedl.

Cílem ČSÚ je v oblasti tzv. scanner dat pokrýt celý trh hypermarketů a supermarketů v oblasti potravin a nápojů. "Nicméně potenciál je i v dalších oblastech. Například jsou řetězce oděvů, lékáren, drogerií. Ale čím dál půjdeme, tím je to náročnější, protože objem dat je obrovský. Nejprve tedy chceme začít u potravin a nápojů," uvedl.

Standardně již získávají data ze systémů obchodníků statistici ve skandinávských zemích, Nizozemí nebo Francii. Slovensko je podle Rojíčka zhruba ve stejné fázi jako ČR.

Další údaje, tzv. big data, vhodné pro statistiky je možné do budoucna podle předsedy ČSÚ získávat od mobilních operátorů. Tyto údaje by mohly sloužit například pro statistiky pohybu obyvatel nebo cestovního ruchu. Možné je také využít data z družic na monitorování zemědělské plochy nebo údaje o spotřebě energií z automatických měřičů.