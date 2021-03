Daňové přiznání bude možné podat až do května. O prodloužení rozhodne vláda

Stát o měsíc prodlouží termín pro podání daňového přiznání, uvedla v neděli Česká televize. V papírové podobě ho tak bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi až do 1. června. V pondělí by o tom měla jednat vláda. Ta bude řešit i prodloužení nulové DPH u respirátorů o dva měsíce až do června.

Lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmu stát prodlužoval kvůli koronavirové krizi už loni. Úřady tehdy přijímaly přiznání bez sankce až do 18. srpna. Finanční správa celkem za rok 2019 evidovala zhruba 2,7 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,3 milionu od fyzických osob a 470 000 od firem. Letos zatím do pondělka lidé a firmy odevzdali 348 602 daňových přiznání za loňský rok. V případě firem je to 48 525 a fyzických osob 300 077. Daňové přiznání je možné podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů nebo do sběrných boxů, poštou nebo elektronicky. Nově je také možné letos podat přiznání přes on-line finanční úřad, který funguje od neděle. Prodloužit by se měla také platnost nulové sazby DPH na respirátory třídy FFP2, případně vyšší nebo srovnatelné úrovně. O dočasném zrušení 21procentní daně vláda zavedla na začátku února a původně měla platit dva měsíce. Chtěla tím podpořit snížení cen respirátorů při jejich povinném zavádění. V pondělí tak projedná její prodloužení až do 3. června.