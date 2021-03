Finanční úřad je on-line. První den portál Moje daně nalákal dva tisíce lidí

Ministerstvo financí a finanční správa od nedělního spuštění on-line služeb finančních úřadů na novém portálu Moje daně eviduje 2000 nových uživatelů daňových informačních schránek. Celkem jich je 220 000 a správa by za úspěch považovala, kdyby se jejich počet do konce letoška zdvojnásobil na 440 000 až půl milionu. Na tiskové konferenci to uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Schillerová upozornila, že písemně podává daňové přiznání každoročně zhruba 1,5 milionu lidí. Související Zadejte jméno a heslo k účtu. Podvodníci útočí na klienty všech velkých bank v Česku Nový portál Moje daně nabízí veřejnosti on-line komunikaci s finančním úřadem bez nutnosti fyzické přítomnosti. Systém je podobný internetovému bankovnictví. Přes portál je možné podat přiznání ke všem daním a každý poplatník v systému bude mít osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost. V systému je také služba automatického vyplňování daňových formulářů. Pro přihlášení k portálu je možné využít několik možností, a to občanský průkaz s čipem, mobilní klíč eGovernmentu nebo internetové bankovnictví u některé z bank, která již nabízí bankovní identitu. Finanční správa také ponechala přihlášení přes datovou schránku nebo je možné si přístupové údaje vyzvednout na finančním úřadě. Schillerová v pondělí uvedla, že podle průzkumu ministerstva financí chce 67 procent lidí řešit daně on-line a 45 procent nemá přehled o svých daňových povinnostech. "A právě toto vše on-line finanční úřad vyřeší," uvedla. Online finanční úřad mohu využít všichni, kteří mají nějakou daňovou povinnost, tedy zaměstnanci, OSVČ, podnikatelé, majitelé nemovitostí nebo firmy. Fyzické osoby na portálu nejčastěji vyřídí daň z příjmů fyzických osob nebo daň z nemovitých věcí. Právnické osoby pak na portálu vyřídí například daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň či kontrolní hlášení.