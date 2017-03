Živě: Účtenka za každý rohlík. Do EET se dnes zapojují všechny obchody

Vít Hora provozuje trafiku v chebské Riegerově ulici. "Nová pokladna mě vyšla na zhruba deset tisíc korun. Jsou to pro mě náklady navíc, ale ceny zvedat nemohu. Noviny i cigarety mají pevné ceny. Musím to zvládnout, jinak by mě to položilo," říká. Kromě výdajů na pořízení pokladny má nově také pravidelný měsíční náklad na připojení k internetu v řádech stovek korun. S fungováním nové pokladny je spokojený. "Je to rychlé, bez problémů. Začal jsem s EET už tři dny dopředu," dodává Hora.