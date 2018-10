Počet případů předražení životního pojištění roste. Nevybírejte poplatky, volá spolek

Sdružení vyzvalo pojišťovny, aby přestaly vybírat poplatky do doby pravomocného rozhodnutí soudu. Rozhodnutí arbitra se mohou týkat až dvou milionů pojistných smluv.

Praha - Přes sto rozhodnutí finančního arbitra ve prospěch klientů v kauze neplatných smluv investičního životního pojištění eviduje spolek Podvedení klienti, který pomáhá poškozeným. Počet rozhodnutí, která konstatují neplatnost smluv těchto pojistek, denně roste. Největší podíl připadá na smlouvy České pojišťovny. Dotčeny jsou i například pojišťovny AXA či MetLife, řekl v pondělí novinářům člen výboru spolku Jiří Chvojka.

Pravomocná rozhodnutí finančního arbitra a soudu se svými důsledky mohou podle Chvojky dotýkat téměř dvou milionů pojistných smluv.

"Nesjednané náklady u smluv investičního životního pojištění jsou nepřiměřeně vysoké, největší část tvoří provize zprostředkovatelům pojištění, ale i ostatní účtované poplatky nejsou nízké. V souvislosti s množícími se nálezy arbitra bych rád vyzval dotčené pojišťovny, aby poplatky do doby pravomocného rozhodnutí soudu nevybíraly, protože tím jen zvyšují možnou škodu na straně klientů," řekl předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele poslanecké sněmovny Patrik Nacher.

Pokládá za pravděpodobné, že klienti se svých práv nakonec domohou. Velký problém je podle něj to, že se každý musí bránit u finančního arbitra a posléze u soudů individuálně. Ideálním řešením by byl institut hromadné žaloby, kdy by soudy v dané jedné věci rozhodly jednou pro všechny, dodal. Ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti chce Nacher zákon umožňující hromadné žaloby začít projednávat ve sněmovně co nejdříve. "Doufám, že se příští rok platné novely nakonec dočkáme," podotkl.

Chvojka připomněl, že spolek již kvůli kauze investičního životního pojištění podal žalobu, která může mít hromadný dosah. "Jménem zapsaného spolku Podvedení klienti jsme k Městskému soudu v Praze podali žalobu, kterou se domáháme, aby soud České pojišťovně nařídil zdržení se protiprávního jednání poškozujícího spotřebitele. Jde vlastně o substituci hromadné žaloby. Podstatné je, že spolek může v rámci jediné takové žaloby jednat jménem neomezeného počtu spotřebitelů," uvedl.

Největší množství rozhodnutí se týká smluv České pojišťovny. Podle jeho informací zatím ani v jednom případě arbitr nerozhodl v neprospěch klienta, pokud se spor týkal smlouvy investičního životního pojištění uzavřené v období mezi roky 2005 a 2013. "Považujeme to za potvrzení našeho stanoviska, že jde o systémový problém, který by měla řešit i Česká národní banka. Nyní nás čekají soudy, kde už lze pracovat s precedentními rozhodnutími," poznamenal Chvojka.

Soudy se k případům smluv zatím stavějí různě. Městský soud v Praze například vydal na jaře konečný verdikt o neplatnosti pojistné smlouvy Flexi Pojišťovny České spořitelny. Obvodní soud pro Prahu 2 zase nepravomocně rozhodl o platnosti produktu Životní pojištění Investice pojišťovny NN.