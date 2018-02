Stovky tisíc smluv o životním pojištění mohou být neplatné. Problém mají ČP i Axa

AKTUALIZOVÁNO před 58 minutami

Praha - Finanční arbitr po téměř čtyřech letech řízení rozhodl o neplatnosti smlouvy investičního životního pojištění České pojišťovny. Vyplývá to z nálezu arbitra Moniky Nedelkové, který má ČTK k dispozici.

Právní závěry se podle odhadů expertů týkají stovek tisíc pojistných smluv České pojišťovny sjednaných zejména v letech 2005 až 2013. Podle pojišťovny se ale rozhodnutí týká jen konkrétní pojistné smlouvy, a není ho možné vztahovat plošně na všechny produkty investičního životního pojištění.

"Nález finančního arbitra se vztahuje ke konkrétnímu případu a rozhodně není možné jej vnímat jako precedenční. S rozhodnutím finančního arbitra se neztotožňujeme a budeme jej rozporovat u nezávislého soudu," řekla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Z nálezu a následného rozhodnutí o námitkách České pojišťovny vyplývá, že smlouva životního pojištění Profi Invest je neplatná jako celek.

Problém kvůli netransparentnosti

Arbitr konstatoval, že pojišťovna nesjednala právo strhávat na vrub pojištění poplatky a náklady. Dosavadní praxi pojišťovny týkající se výplaty odkupného při předčasném ukončení pojistných smluv posoudil jako jednání v rozporu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Z nálezu vyplývá, že závěry arbitra se dotýkají nejen aktivních smluv, ale i smluv ukončených s výplatou odkupného.

"Uvedené rozhodnutí ve vztahu k poplatkům nemůže být překvapivé. Dlouhodobá praxe nezveřejňování nákladů spojených se životním pojištěním u České pojišťovny je známým faktem," řekl šéfredaktor odborného listu Profi Poradenství & Finance Petr Fejtek.

I v důsledku toho podle něj produkty České pojišťovny nebyly standardně předmětem srovnání s jinými obdobnými produkty konkurenčních pojišťoven, neboť bez znalosti zásadních nákladových položek nebylo ani ze strany odborné veřejnosti možné vypočítat žádný z ukazatelů pro takové porovnání.

Rozhodnutí je možno chápat jako precedentní a počet dotčených smluv jen u České pojišťovny může dosahovat stovky tisíc klientů, uvedl.

Dovození neplatnosti smlouvy by mělo být s ohledem na jeho důsledky až krajním řešením, o které však v tomto případě nejde, míní mluvčí České asociace pojišťoven Monika Bartlová. Je tedy podle ní nutné vyčkat, zda názory arbitra před soudem obstojí. Do té doby by se měl finanční arbitr zdržet jakýchkoliv podobných nálezů, poznamenala.

"Vždy jsme postupovali v souladu se zákonem a řídili se právní úpravou platnou v době uzavírání smluv," uvedla mluvčí České pojišťovny Buriánková. Při sjednání obdržel podle ní klient veškeré informace a na existenci nákladů upozorňovaly i samotné pojistné podmínky. V rámci procesu sjednání pojištění pak klient podepsal prohlášení, že byl s informacemi týkajícími se konkrétního pojistného produktu seznámen, čímž potvrdil, že veškeré informace, které obdržel, považoval za dostatečné.

S uvedenou argumentací pojišťovny se však finanční arbitr neztotožnil a rozhodl, že Česká pojišťovna musí klientovi vydat bezdůvodné obohacení 52 935 korun a dále jí uložil pokutu deset procent z předmětné částky.

Axa narazila s nulovou pojistnou částkou

Už v lednu uvedl finanční arbitr, že v pojistných smlouvách, jež byly uzavřeny na spoření s nulovou pojistnou částkou, je právní vada. Arbitr na základě sporu klienta s pojišťovnou AXA rozhodl o neplatnosti pojistné smlouvy investičního životního pojištění. Jeho závěr se týká nejen posuzovaného sporu, ale i smluv jiných pojišťoven. Těch mohou být podle expertů až desítky tisíc.

"Smlouva byla uzavřena v souladu s platnými zákony. Nesouhlasíme s nálezem finančního arbitra a požádáme soud o jeho přezkoumání," řekl mluvčí pojišťovny AXA Jiří Cívka.

Pojišťovna AXA je podle finančního arbitra povinna klientovi již nyní zaplatit 879 023 korun včetně pokuty deset procent z této částky. Do verdiktu soudu platí rozhodnutí arbitra.

"Bude nutné vyčkat, zda názory finančního arbitra před soudem obstojí," uvedla mluvčí České asociace pojišťoven Monika Bartlová. Z právní analýzy asociace podle ní vyplývá, že v žádné z porovnávaných zemí EU nebyl zaznamenán přístup, na jehož základě by absence rizikové složky, jako je tomu v tomto případě, způsobovala neplatnost pojistné smlouvy.

"Jde o jedno ze zásadních rozhodnutí typu precedentu, které zneplatňuje pojistné smlouvy nemající žádnou rizikovou složku, tedy proti ničemu nepojišťují. Některé pojišťovny to pod matoucím heslem 'lepší spoření' před několika lety umožňovaly, a je dobře, že finanční arbitr rozhodl o neplatnosti takových smluv," řekl šéfredaktor odborného listu Profi Poradenství & Finance Petr Fejtek. Otázkou je podle něj ale to, kolik klientů si toho všimne a obrátí se na arbitra či právníky.

Podobných případů by nyní u arbitra mohly být desítky, ten bude v podobných případech rozhodovat podobně, míní zakladatel webu Poradci-sobě.cz Martin Viktora. Rozhodnutí arbitra je nicméně ještě soudně přezkoumatelné, ale pojišťovna musí nyní plnit. "Věc u soudu asi skutečně skončí. Na definitivní výsledek si tedy nějakou dobu ještě počkáme," podotkl.

Daňová poradkyně Irena Kemény upozornila na to, že problém by se netýkal pouze vztahu pojišťovny s klienty, ale mohl by mít dopad i na státní rozpočet. Nastalo by to tehdy, pokud by klienti snižovali po dobu trvání pojistné smlouvy daňový základ o uhrazené pojistné, avšak soud by rozhodl o neplatnosti smlouvy. Obdobně by tomu bylo i s příspěvky zaměstnavatelů na tyto smlouvy zaměstnancům v rámci zaměstnaneckých benefitů, dodala.

"Nález finančního arbitra považujeme za velmi překvapivý s ohledem na dlouhodobý a jednoznačný trend soudního rozhodování ve prospěch platnosti smluv. Dovození neplatnosti by i s ohledem na jeho důsledky mělo být až krajním řešením ve výjimečných případech, o který však nejde," uvedla Eva Nováková z advokátní kanceláře JŠK.

V návaznosti na rozhodnutí finančního arbitra vyvstává podle Jana Dáni, advokáta zabývajícího se touto problematikou, řada otázek. Například není jasné, jak pojišťovna v budoucnu přistoupí k výplatě pojistných plnění u takových neplatných pojistných smluv. Stejně tak je otázkou, jak pojišťovna zareaguje na pravomocné rozhodnutí finančního arbitra u dosud běžících smluv, tedy zda bude nadále od klientů inkasovat pojistné na dotčených smlouvách.

Rozhodnutí arbitra podléhá soudnímu přezkumu, uvedla k tomu Česká národní banka, která je regulátorem trhu. Podle mluvčího Marka Zemana centrální banka nezasahuje do soukromoprávních sporů mezi pojišťovnou a klienty, respektive nerozhoduje o platnosti či neplatnosti pojistné smlouvy.