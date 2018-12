Nižší DPH na teplo a vyšší paušály pro podnikatele. Sněmovna schválila daňový balíček

Limity pro využití výdajových paušálů u živnostníků se zvýší z nynějšího jednoho milionu korun na dva miliony. Schválila to Sněmovna ve vládním daňovém balíčku, k němuž přijala pozměňovací návrh poslanců ODS a ANO.

Zvýšení limitu podpořilo i ministerstvo financí. Sněmovna s podporou ministerstva financí schválila také další poslanecký návrh, který snižuje sazbu daně z přidané hodnoty na teplo a chlad z nynějších 15 na deset procent. Změna má tlumit tlaky na růst cen tepla, který hrozí hlavně kvůli zdražení emisních povolenek.

Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání.

S návrhem na jejich zvýšení přišli poslanci ODS Zbyněk Stanjura a Vojtěch Munzar a také poslanec vládního hnutí ANO Jan Volný. Zvýšení limitu pro výdajové paušály připraví podle ministerstva veřejné rozpočty o 1,5 miliardy korun, ministerstvo ale očekává, že je přinese další fáze rozšiřování elektronické evidence tržeb. Příslušná změna zákona o EET však ve Sněmovně ještě ani neprošla prvním čtením.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes řekla, že chce svou podporou tohoto návrhu předvést, že je potřeba pomáhat živnostníkům, kterým stát regulacemi ztížil život.

Sněmovna neschválila poslanecké návrhy na zrušení superhrubé mzdy nebo na zvýšení základní daňové slevy na poplatníka.

Vládní daňový balíček mění celkem deset zákonů týkajících se daní. Zavádí také zdanění zahřívaného tabáku spotřební daní. Předlohu dostane k projednání Senát.

Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků by podle návrhu měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši, jako je u tabáku ke kouření. Zdanění zahřívaných tabákových výrobků by se mělo týkat například výrobků iQOS od společnosti Philip Morris, ve kterých se na rozdíl od cigaret tabák jen zahřívá.

Podle dřívějšího vyjádření firmy je vládní návrh v souladu s celoevropským trendem. Zdanění zahřívaného tabáku má začít platit během příštího roku, a to šest týdnů od prvního dne měsíce následujícího od vyhlášení daňového balíčku ve sbírce zákonů.

Na dopravu půjde 86 miliard

Sněmovna zároveň v pátek schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Ten bude příští rok hospodařit s 86,3 miliardy korun, přičemž 20,8 miliardy dostane z programů Evropské unie. V porovnání s rozpočtem schváleným na letošek bude mít fond na výdaje o 13,8 miliardy korun víc.

Na výstavbu, opravy a údržbu silnic a dálnic počítá rozpočet s dotací 28,1 miliardy korun. Dalších 30,2 miliardy korun má směřovat na rozvoj železniční infrastruktury a zhruba 1,4 miliardy na vodní cesty. Z menších kapitol návrh rozpočtu předpokládá například podporu financování výstavby cyklostezek ve výši 200 milionů korun.

Na straně příjmů by měl fond dostat například ze silniční daně 6,3 miliardy korun, ze spotřební daně 8,4 miliardy korun a z mýtného 9,7 miliardy korun. Dálniční známky by měly vynést 5,1 miliardy korun.

Vyšší rozpočet fondu rozvoje bydlení

Výdaje Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na příští rok vzrostou meziročně zhruba o čtvrtinu na 2,73 miliardy korun. Počítá s tím rozpočet fondu, který dnes schválila Sněmovna. Příjmy jsou naplánovány na 779 milionů korun a jsou meziročně o 12,8 procenta nižší.

Největší část příjmů tvoří splátky z poskytnutých úvěrů 691 milionů korun, dalších 87 milionů korun přijde z vybraných úroků a poplatků. Rozdíl mezi příjmy a výdaji by měl být pokryt ze zůstatku finančních prostředků fondu, které mají k počátku roku činit 5,423 miliardy korun. Objem úvěrových pohledávek fondu má ke konci letošního roku činit zhruba 5,5 miliardy korun, ke konci příštího roku asi 6,4 miliardy korun.

Příští rok rozpočet fondu nepočítá s dotací ze státního rozpočtu, která letos činí 108 milionů korun. Sloužila k pokrytí části dotačních výdajů, vyplývajících ze smluvních závazků včetně závazků z předchozích let. V roce 2019 fond tyto výdaje pokryje z vlastních aktiv.

Peníze z EU pro zemědělce

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) bude mít příští rok příjmy 38,96 miliardy korun, meziročně stoupnou o více než čtyři miliardy korun. Rozpočet intervenčního fondu dnes schválila Sněmovna. Naprostou většinu příjmů fondu tvoří dotace z evropských fondů, v příštím roce by mělo jít o 31,4 miliardy korun. Státní rozpočet by měl dotovat fond, který přerozděluje peníze mezi zemědělce nebo potravináře, 7,5 miliardy korun. Na zemědělské dotace půjde od státu 5,7 miliardy korun.

Fond je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Spravuje a kontroluje dotace z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu.

Na přímých zemědělských platbách, jako je platba na plochu nebo pro začínající zemědělce, by měl fond v příštím roce přerozdělit 21,54 miliardy korun z rozpočtu EU. Na program Mléko do škol má jít 315,6 milionu korun, z toho 270 milionů korun ze státního rozpočtu. Na obdobný program ovoce a zelenina do škol se počítá se 321 miliony, z toho 220 milionů korun má jít ze státního rozpočtu.

Na intervenční nákupy másla a sušeného odstředěného mléka a jejich skladování by se mělo vynaložit 85 milionů korun. Většinu částky si chce fond půjčit od ministerstva financí. Na marketingovou činnost má jít 250 milionů korun, z toho 170 milionů korun na podporu kvalitních potravin, 50 milionů korun na podporu značky Regionální potravina a 30 milionů korun na podporu produktů ekologického zemědělství. Ministerstvo chce fondu dát 200 milionů korun, zbytek fond bude muset najít ve zbytku peněz z letošního roku.

V návrhu rozpočtu stojí, že přidělené dotace z kapitoly ministerstva zemědělství na rok 2019 na správní výdaje a marketingovou činnost plně nepokrývají předpokládané výdaje SZIF. Fondu podle návrhu rozpočtu chybí 410,5 milionu korun na investice do plánovaných stěžejních projektů. O penězích bude fond dále jednat, ale pokud je nezíská, projekty neuskuteční.