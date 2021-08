Den v práci na zapřenou a sepsané úkoly. Návrat z dovolené neuspěchejte, radí experti

Lidé, kteří umí odpočívat, jsou většinou kreativnější, konstruktivnější a efektivnější. Dovolená je k nabrání sil a nových nápadů ideální, zdůrazňují odborníci. Mnoho Čechů ale nedokáže její potenciál plně využít a práci řeší i během ní. Jak dlouhé má volno ze zaměstnání být a jaké kroky podniknout, aby vás návrat na pracoviště nestresoval?

Nejlepší dovolená je podle psychologa Dalibora Špoka taková, kdy změníme všechno - tedy místo, aktivity i přemýšlení. Dovolená má být totiž kontrastem k běžnému životu.

"Všeobecně se doporučuje mít dovolenou dva týdny v kuse, ale je dobré dát na vlastní zkušenost, potřebu. Někdo si dostatečně neodpočine ani za tři týdny, někdo by se při tak dlouhém volnu už nudil a stačí mu pár dní. Hlavně se dovolená nesmí změnit ve stres, kolik úkolů na mě v práci čeká," říká psycholog.

Ve své praxi se často setkává s klienty, jejichž problémy úzce souvisí s tím, že na dostatek odpočinku a dovolené nedbají. "Protože nejsou hodnotou. Protože je neumíme. Je třeba připomenout, že odpočinek není zahálka. Zahálka je vyhýbání se práci. Odpočinek je načerpání sil pro lepší kvalitu práce. Odpočinek neznamená jen nepracovat. Znamená to umět odpočívat. Už to jsou základní teze, které v našem přemýšlení dnes bohužel často chybí," míní Špok.

Dovolená bude mít podle něj ten správný účinek v případě, že se návrat do práce nestane noční můrou. "Radil bych všechny obtížné věci vyřešit už před odjezdem na dovolenou, aby mě po návratu nečekaly urgence kolegů, nadřízených, obchodních partnerů. A všechny věci, které nestihnu a budu se k nim muset po návratu vrátit a vyřešit je, bych si určitě sepsal. Na ledacos se při dovolené zapomene a pak jsou návraty o to hektičtější," doplňuje Dalibor Špok.

A nabízí ještě jednu radu. Po návratu do práce by si ještě nechal den dva "na zapřenou". "Při dovolené odvykneme klasickému pracovnímu režimu a je třeba si na tempo postupně zvykat. Takže do automatických mailových odpovědí, že jste na dovolené, termín volna protáhněte o den či dva, abyste toho neměli první den moc. A řekněte to i kolegům, ať vám nechají čas na aklimatizaci," doporučuje psycholog.

O dovolené pracují dvě třetiny zaměstnanců

Martina Jandečková ze vzdělávací společnosti MgC Group připomíná, že relaxace je obecně důležitým předpokladem pracovní výkonnosti. "Kdo dokáže vypnout, dokáže pak přicházet s novými nápady a jinými pohledy. Naše mysl je ve stavu relaxace uvolněná, není pod tlakem, a proto dokáže generovat nové nápady," říká Jandečková.

Podle průzkumu společnosti PwC ale dvě třetiny lidí neumějí nebo nechtějí přestat řešit pracovní úkoly ani v době volna.

"Moderní technologie a digitalizace umožňují jednoduchý přístup k práci kdykoli a odkudkoli. V době pandemie digitalizace a práce z domova řadě odvětví pomohly pokračovat v činnosti bez zásadních omezení. Na druhé straně, firmy ale musejí chránit své zaměstnance před prakticky nepřetržitou prací. Z dlouhodobého pohledu vede práce o víkendech či dovolených k poklesu efektivity a vyhoření zaměstnance," komentuje výsledky průzkumu Andrea Linhartová Palánová, expertka na řízení lidských zdrojů z PwC Česká republika.

Podle Jandečkové je špatné, když ve svém volnu pracujeme. "Dovolená není od toho, aby lidé pracovali. Takže bych s předstihem informovala kolegy, že na dovolené nebudete pracovat. Pokud to jinak nepůjde, nastavte si s kolegy systém komunikace - SMS informace v méně urgentním úkolu, telefonát při řešení akutní situace nebo konzultace po telefonu pouze v předem domluvených hodinách," říká koučka.

Podle ní je klíčová sebedisciplína a k prožití ideální dovolené radí:

Nechte počítač doma. Nebude vás to lákat k práci. A kdyby se objevilo něco akutního, dokážete to bez PC lépe delegovat telefonicky dál.

Na telefonu si vypněte notifikace e-mailů a dalších aplikací, které používáte v práci - každé pípnutí totiž máme potřebu prověřovat. Ti pokročilí si mohou nechat telefon během dne v hotelovém pokoji a zkontrolovat jej až večer.

Bude-li vám někdo volat, rozlišujte, zda by nestačilo poslat zpět SMS s informací, že jste na dovolené a vracíte se tehdy a tehdy. Když už budete mít potřebu hovor přijmout, neostýchejte se hned na začátku zmínit, že máte dovolenou - často volající sám vyhodnotí, že se to dá vyřešit jinak či později.

Když už přece jen víte, že se na dovolené budete muset věnovat pracovním záležitostem - naplánujte si je a vymezte si na ně přesný čas. Je to něco, co jsme se aktuálně učili celý rok v rámci home office - oddělit čas pracovní od soukromého, doma mezi kuchyní, obývákem a ložnicí nebo tam, kde bylo zrovna volno.

Koronavirus mění návrat do práce

Letos jsou návraty z dovolených v zahraničí komplikovanější navíc o koronavirová pravidla. Ta se navíc v poslední době několikrát měnila. Co tedy v tuto chvíli platí?

"Návraty z dovolených do zaměstnání v současnosti upravuje ochranné opatření ministerstva zdravotnictví. Podle něj zaměstnavatel neumožní přístup na pracoviště zaměstnancům, kteří byli na dovolené v cizině a strávili více než 12 hodin nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky, bez negativního výsledku testu na covid," říká David Šupej, advokát z kanceláře Sedlakova Legal.

Doplňuje, že tato povinnost se nevztahuje na očkované osoby s národním certifikátem. To ale pouze v případě, pokud od aplikace druhé dávky (v případě jednodávkové vakcíny pak od data její aplikace) uplynulo nejméně 14 dní a osoba nejeví příznaky onemocnění covid-19.

"Další výjimka platí pro osoby, které prodělaly onemocnění a od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní," vysvětluje David Šupej.

Pokud se zaměstnanec vrací ze země s nízkým nebo středním rizikem výskytu viru, může být do doby výsledku testu vpuštěn na pracoviště zaměstnavatele, ale do doby výsledku musí používat ochranný prostředek, například respirátor.

"Zaměstnanci pak mají uloženou povinnost informovat zaměstnavatele o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění covid-19. Zaměstnanec ale nemusí sdělovat přesně místo dovolené. Tuto informaci totiž zaměstnavatel k ničemu nepotřebuje," dodává advokát, podle něhož ochranné opatření sice upravuje řadu kroků, zároveň ale nechává velký prostor na zaměstnavatelích.

"Zaměstnavatel pokynem nebo vnitřním předpisem tak určí, jakým způsobem a které odpovědné osobě se výše uvedené případy budou hlásit, kterému zaměstnanci se bude předkládat na kontrolu výsledek testu nebo kdo bude rozhodovat o tom, zda zaměstnanec bude vpuštěn na pracoviště," dodává David Šupej.

Na firmách pak také je, aby určily, jak mají postupovat zaměstnanci, kteří budou muset po návratu ze zahraniční dovolené zůstat po nějakou dobu v samoizolaci - zda například využijí homeoffice, nebo zda půjde o překážku v práci na straně zaměstnance, tedy bez náhrady mzdy.