Jamie Oliver začal pracovat pro Tesco. Propaguje zdravější výrobky, vydělá stamiliony

Londýn - Šéfkuchař a podnikatel Jamie Oliver začal spolupracovat s britským maloobchodním řetězcem Tesco. Vytvořil pro něj sérii tipů a receptů a poprvé bude propagovat potravinové produkty této společnosti. Odměna slavného šéfkuchaře zveřejněna nebyla, server BBC nicméně poznamenává, že předchozí jedenáctiletý kontrakt s konkurenční firmou Sainsbury, který skončil v roce 2011, Oliverovi vynesl přes deset milionů liber (dnes více než 287 milionů Kč).

Oliver je v čele impéria zahrnujícího prodej kuchařských knih, kuchyňských potřeb i restaurace. V posledních letech se ale dostal do finančních potíží a uzavřel několik poboček řetězce s italskou kuchyní a všechny restaurace Union Jacks. Řetězec Barbecoa je pod nucenou správou od února.

Tesco je v Británii největším řetězcem supermarketů. Firma oznámila, že Jamie Oliver bude propagovat "užitečné drobné alternativy", tedy zdravější potraviny s nižším obsahem cukru, soli a tuku. Koš těchto produktů má být zhruba o 12 procent levnější než běžné výrobky.

Společnost se na Olivera obrátila poté, co průzkum mezi 2000 lidmi zjistil, že 70 procent z nich má za to, že supermarkety by měly pro zdraví svých zákazníků dělat víc.

Oliver trávil v kuchyni mnoho času již od dětství; jeho rodiče totiž vlastnili vyhlášenou restauraci. Zkušenosti posléze sbíral ve Francii i v Londýně, kde ho při natáčení dokumentu o gastronomii objevila televize. Oliver dostal nabídku na vlastní show a z pořadu Šéfkuchař bez čepice se brzy stal hit. Napsal také přes 20 kuchařských knih.

Popularitu se Oliver snaží využít k propagaci zdravého stravování, mimo jiné ve školních jídelnách. Britskou vládu dokonce přiměl k tomu, že změnila stravování ve školách a přijala nové směrnice zakazující jídla s vysokým obsahem tuku, cukru a soli. V roce 2005 mu královna Alžběta II. udělila Řád britského impéria.