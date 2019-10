Šéfka Marianne se vrhla na politická témata, Křetínského si jako majitele pochvaluje

Patnáct měsíců poté, co český podnikatel Daniel Křetínský koupil francouzský týdeník Marianne, uskutečnila jím dosazená ředitelka Natacha Polonyová obrat v zaměření časopisu a pochvaluje si "královský klid", kterému se těší, aniž by čelila vlivu majitele. Napsal to francouzský list Le Monde, jehož redakce se vlivu jednoho z nejbohatších Čechů coby menšinového vlastníka obává.

Jako příklad působení Polonyové uvedl list titulní stranu z poloviny září, s fotografiemi tří muslimek, symbolizující spory o muslimský závoj ve školách z roku 1989, o zákaz zahalování tváře na veřejnosti z roku 2010 a letošní hádky o burkini, tedy plavky muslimek. Pro Marianne během 30 let "Republika kapitulovala", jak hlásá velký titulek. Podle Le Monde si taková obálka nezadá s titulními stranami pravičáckého týdeníku Valeurs actuelles a zahrává si se strachem. O obratu v zaměření časopisu podle listu svědčí i další obálky proti prezidentu Emmanuelovi Macronovi, proti elitám a na podporu protestního hnutí žlutých vest. Šéfka časopisu, která hájí právo "být protievropský a nacionalistický", ujišťuje, že časopis zůstává pluralistický. Ale podle Le Monde o obratu svědčí i výběr hostů, jako je bývalý mluvčí levičácké strany Nepodrobená Francie či poslanec téže strany, hlásající myšlenku odchodu Francie z Evropské unie. "Jak Daniel Křetínský, který se považuje za stoupence evropanství, vidí tento vývoj? Nemluví po telefonu s Polonyovou. Jen konstatuje, že udělala z Marianne čtivý časopis," říká se podle listu v Křetínského okolí. Ředitelka Polonyová ujišťuje, že se s majitelem na ničem nedomlouvá a těší se královskému klidu. Dokonce když časopis svou obálku zaměřil proti nadaci boháče Bernarda Arnaulta s podtitulem "Umění oškubat daňové poplatníky", ředitelka ujišťuje, že "ani jedinkrát mi nezavolali". "Žádný z novinářů, kterého se Le Monde dotazoval, se nezmínil o vměšování akcionáře. Naopak. Je to spíše absence (vměšování), na kterou si stěžují," napsal list. Související Křetínský se nám vyhýbá, stěžují si novináři z Le Monde. Bojí se ovlivnění listu Křetínský kryje ztráty i náklady spjaté s ustanovením, že novinář může opustit časopis při změně vlastníka; během roku tak učinily asi dvě desítky lidí. Polonyová to podle listu využila k tomu, aby se obklopila názorově blízkými kolegy. Richard Lenormand z Marianne a Křetínského skupiny CMI France sice tvrdí, že prodeje časopisu vzrostly o více než dvě procenta, ve skutečnosti ale podle francouzských údajů mezi prosincem 2018 a červnem 2019 klesly o pět procent na 124.000 výtisků. A pokud by se nebraly v potaz výtisky rozdávané na letištích a v hotelech, prodeje by klesly o 16,8 procenta. Šéfka Marianne ale ujišťuje, že časopis je hospodářsky skoro v rovnováze.