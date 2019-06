Křetínský se nám vyhýbá, stěžují si novináři z Le Monde. Bojí se ovlivnění listu

před 23 minutami

Miliardář Daniel Křetínský je s pozicí menšinového vlastníka francouzského deníku Le Monde zatím spokojen. List s dlouholetou tradicí chce podporovat a do chodu redakce by nezasahoval, i kdyby v budoucnu převzal většinový podíl. Jeden z nejbohatších Čechů to řekl americkému deníku The New York Times (NYT). Nákup části Le Monde popsal také jako možnost podporovat důraznější regulaci Facebooku nebo Googlu.

Křetínský loni v říjnu získal 13procentní podíl v Le Monde a přidružených publikacích, když mu bankéř Matthieu Pigasse prodal 49procentní podíl v holdingu Le Nouveau Monde (LNM). Deník Financial Times (FT) v březnu napsal, že novináři z francouzského deníku se snaží Křetínskému zabránit v převzetí kontroly nad jejich listem. Podle NYT přispívá k obavám zaměstnanců i to, že po loňském zakoupení týdeníku Marianne Křetínský na post šéfredaktora dosadil konzervativní komentátorku Natachu Polonyovou. Někteří členové redakce také zmiňují netransparentnost vstupu českého podnikatele do mateřské společnosti deníku. "Problém je v tom, že jsme se o tom nedozvěděli oficiálním způsobem, což je opravdu ta nejhorší možnost, chcete-li si získat naši důvěru," řekl šéfredaktor Le Monde. V rozhovoru s NYT Křetínský ujišťoval, že by se nikdy nepokoušel narušovat hodnoty a ducha redakce, i kdyby nad deníkem získal kontrolu. S menšinovým podílem je pro tuto chvíli spokojen, tvrdí. "Náš záměr je (deník) podporovat a jednoho dne zaujmout místo u stolu a účastnit se rozhovorů," řekl. "Nemůžete si do Paříže zaskočit na jeden den v měsíci a myslet si, že můžete být jediným akcionářem Le Monde. Být v té pozici by mě velice těšilo, a kdyby potřebovali podporu, udělali bychom to s velkou radostí," dodal. Křetínský také řekl, že podíl v listu s více než 300 tisíci předplatiteli mu umožňuje hrát výraznější roli při podpoře "transatlantické demokracie" a také prosazovat větší regulaci velkých internetových společností, které podle něj podkopávají svobodný tisk. Křetínský opět nakupuje. V Severním Irsku převezme elektrárny a bateriové úložiště číst článek Le Monde vznikl v roce 1944 a v současnosti je největším listem ve Francii. Do roku 2010 drželi kontrolní podíl novináři, za špatné ekonomické situace však souhlasili s prodejem deníku triu investorů. Kromě Pigasse šlo o miliardáře v telekomunikacích Xaviera Niela a podnikatele Pierrea Bergé, který od té doby zemřel. Prodej necelé poloviny Pigasseova podílu údajně způsobil napjaté vztahy mezi ním a Nielem. Podle informovaných zdrojů se Niel domnívá, že krok jde proti duchu investice, jejímž cílem je spíše podporovat svobodu tisku než vydělávat peníze. Financial Times ale s odvoláním na svůj zdroj v březnu napsal, že Pigasse zbývajících 51 procent v LNM neplánuje prodat. Editor ekonomické názorové sekce Le Monde Alain Beuve-Méry připomněl, že Křetínský se stále nesetkal s redaktory a editory deníku. "Pokud je hodnota novin v novinářích, pak jako první po koupi novin musíte udělat to, že se pokusíte získat si novináře," řekl newyorskému listu. Novináři z Le Monde se bojí Křetínského, chtějí mu zabránit v dalším nákupu akcií číst článek