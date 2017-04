Sázková firma Fortuna chce dobýt Evropu. Plánuje nákup konkurentů, třeba i v Německu

před 13 minutami

Sázková společnost Fortuna chce vstoupit na trhy v Německu, Makedonii, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře. Její majitel, skupina Penta, plánuje stáhnout Fortunu z veřejného obchodování na burzách ve Varšavě a v Praze. Firma nechce být omezována podmínkami, které musí na burze plnit a navíc také ví, že nebude v příštích letech vyplácet dividendy.

Doporučujeme

Praha - Sázková společnost Fortuna plánuje vstoupit na trhy v Německu, Makedonii, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře. Z 90 procent by šlo o akvizici stávajících společností v těchto zemích. Na tiskové konferenci to uvedl partner Penta Investments, majoritního vlastníka Fortuny, Marek Dospiva.

Nyní Fortuna kromě Česka působí na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Chorvatsku a Španělsku.

"Legislativa v zemích, kam chceme vstoupit, nám připadá dostatečně transparentní a tamní tržní prostředí srozumitelné. Proto tady vidíme vhodnou příležitost k investování," řekl Dospiva.

Fortuna chce být podle něj vedoucím loterním hráčem v Evropě a chce se stáhnout z burz. "Chceme, aby se náš management zabýval především investicemi a expanzí. Obtěžuje nás, že kvůli naší účasti na burze máme svázané ruce různými omezeními. Víme, že kvůli plánovaným investicím bychom dlouhou dobu nevypláceli dividendu. I kvůli tomu se chceme z burzy stáhnout," řekl.

Penta na konci března oznámila, že plánuje stáhnout Fortunu z veřejného obchodování na burzách ve Varšavě a v Praze a získat ve firmě stoprocentní podíl. Minoritním akcionářům, kteří celkem vlastní téměř 32 procent akcií, nabídne odkup za 98,69 korun. Tuto cenu dnes Dospiva potvrdil. Cena akcií Fortuny na burze se nyní pohybuje kolem 112 korun. V roce 2010 vstoupila Fortuna na pražskou burzu s nabídkovou cenou 105,52 koruny na akcii. Celkem je na trhu 16,5 milionu akcií firmy.

Podle Dospivy dlouhodobí akcionáři hlavně kvůli dividendám držením akcií firmy vydělali za sedm let zhruba pět procent. "Slíbili jsme, že budeme dividendový titul, a to jsme splnili. Pokud někdo spekuloval na krátkodobý pokles nebo růst hodnoty akcií, je to jeho problém," dodal.

Fortuna je původně česká společnost, založená v roce 1990 skupinou čtyř soukromých osob v čele s Michalem Horáčkem. O rok později vznikla sesterská sázková kancelář Terno na Slovensku. Zlomovým momentem byl odkup obou firem skupinou Penta v roce 2005. Pod jejím vedením se modernizoval provoz, sjednotila značka a rozšířila působnost o polský trh.

V roce 2009 byly všechny společnosti začleněny do nizozemské entityFortuna Entertainment Group, která v následujícím roce vstoupila na pražskou a varšavskou burzu. V prvních čtyřech letech svým akcionářům přinášela zejména dividendový výnos, po roce 2015 se ale změnila strategie vlastníka firmy.

V posledních měsících skupina expandovala na rumunský, chorvatský a španělský trh. Zároveň jako první česká firma získala v ČR licenci pro provozování kasinových her na internetu.

Související články