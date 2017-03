Lidé u Fortuny prosázeli rekordních 28 miliard. Zisk však firmě spadl víc, než se čekalo

před 1 hodinou

Provozní zisk Fortuny klesl o pětinu, čistý téměř o polovinu. Fortuna se rozhodla expandovat do dalších zemí - stane se lídrem v Rumunsku a dvojkou v Chorvatsku. Kromě toho Fortuna podle nové regulace hazardu spustila jako první v Česku on-line kasino.

Praha - Lidé u Fortuny loni prosázeli rekordních 28 miliard korun, o téměř čtvrtinu víc než o rok dříve. Fortuna tak poprvé dosáhla na hranici tržeb jedné miliardy eur.

"Přijaté sázky rostly dvouciferně na všech našich klíčových trzích, primárně vlivem rostoucího online sázení zejména přes mobilní zařízení, zatímco sázení na pobočkách rostlo jednociferně," uvedl v tiskové zprávě šéf Fortuny Per Widerström.

Sázkaři u české firmy, která působí i v okolních zemích, také víc prohrály - rozdíl mezi vsazenými částkami a penězi vyplacenými na výhrách činí 4,1 miliardy korun. To je zhruba o desetinu více než loni. Tato částka tedy neroste tak rychle vsazené částky. Podle šéfa Fortuny Widerströma za to může "nepříznivý vývoj sportovních výsledků". Jinými slovy - sázejícím se nedařilo víc než v předchozích letech.

Ačkoliv lidé u Fortuny víc sázejí, její zisk loni výrazně klesl. A to jak ten provozní, tak i čistý. Provozní zisk EBITDA klesl o 18,5 procenta na 600 milionů korun. Firma přitom už dřív varovala, že zisk jí klesne, hovořila ale o rozmezí 10 až 15 procent.

Ještě větší propad je patrný v případě čistého zisku, které klesl téměř o polovinu na 300 milionů korun. Analytici oslovení agenturou ČTK přitom očekávali rozmezí mezi 330 až 400 milionů korun.

Pokles zisku Fortuna už dřív zdůvodňovala jednak vyšší loterijní daní v Česku, která loni vzrostla z 20 na 23 procent z toho, co lidé u Fortuny prohrají. Firma taky investuje miliardy do nových IT technologií, které si objednala u společnosti Playtech. Tyto investice se točí zejména kolem spuštění on-line kasina, které umožňuje nová regulace hazardu v Česku, která platí od 1. ledna.

Fortuna také jako první česká firma získala licenci na provoz on-line kasina a od minulého týdne jej postupně spouští. Slibuje si od toho zejména nárůst tržeb. Ty by mohly letos vzrůst i proto, že většina zahraniční konkurence přestala své služby prozatím nabízet, aby od ministerstva financí mohla dostat licenci na legální provoz v Česku.

Přitom tisíce Čechů roky sázeli u zahraničních společností jako například Bwin, ty však v Česku neodváděly loterijní daň. Jak už dřív psaly HN, tyto firmy, pokud budou chtít legálně v Česku podnikat, budou muset desetitisícům českých sázkařů zrušit a vyplatit jejich účty. Nově registrovat se pak zájemci musí osobně na pobočce, které ale zahraniční firmy nemají. A klienti tak musí jít ověřit svou identitu na CzechPointy. Například na České poště však tato služba stále nefunguje.

Z těchto zmatků by mohly těžit české sázkové firmy v čele s Fortunou a Tipsportem, které by mohly přetáhnout část klientů sázejících u zahraničních firem.

Fortuna před nedávnem také ohlásila velkou expanzi do zahraničí. Teď je mezi předními hráči v Česku, na Slovensku a v Polsku, minulý měsíc se dohodla na koupi společnosti Hattrick, díky čemuž se Fortuna stane jedničkou v Rumunsku a dvojkou v Chorvatsku.

autor: ČTK