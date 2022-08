S bezpečností na internetu si Češi hlavu nelámou. Průzkum ukázal na nejčastější chyby

Používání nezabezpečeného připojení k internetu a veřejných počítačů, snadno přístupné fotky či e-mailová schránka. Češi se v online prostředí stále neumí pohybovat bezpečně, ukazují průzkumy. Připomeňte si, na která pravidla je potřeba dbát, aby se osobní data z notebooku, tabletu nebo telefonu nedostala do rukou kybernetických zločinců.

Téměř tři čtvrtiny Čechů využívají pro připojení k internetu nezabezpečené veřejné wi-fi sítě. Je to zhruba o 20 procentních bodů méně než před třemi roky. Vyplývá to z průzkumu, který mezi 1010 respondenty provedla bezpečnostní firma Anect.

Dvě třetiny uživatelů pak veřejné wi-fi používají k e-mailové komunikaci, a 14 procent dokonce k přihlašování do firemních systémů.

Podobně rizikové je i přihlašování do internetového bankovnictví, k němuž veřejné sítě využívá třetina lidí.

"Pro útočníky je přitom velmi snadné, aby buďto ovládli nechráněnou veřejnou wi-fi například v hotelu, nebo, což je pro ně úplně nejjednodušší varianta, aby postavili svoji vlastní síť například s názvem některé z oblíbených restaurací," popisuje expert na kyberbezpečnost společnosti Anect Ivan Svoboda.

"Návštěvníci si pak neuvědomují, že pokud nepoužívají automaticky všude ochranu pomocí šifrování, první část jejich komunikace, která směřuje na tuto podvodnou wi-fi, je pro útočníka kompletně čitelná," vysvětluje odborník.

Způsob využívání veřejných sítí se podle průzkumu liší podle věku či vzdělání. Pro přístup k internetovému bankovnictví ho využívá 40 procent lidí ve věku do 35 let a polovina lidí se základním vzděláním, ale pouze 29 procent lidí ve věku 54 až 65 let a zároveň necelá třetina lidí se středoškolským či vysokoškolským vzděláním.

Pro práci tyto sítě využívá 17 procent lidí ve věku 36 až 45 let, ale jenom 12 procent lidí starších 54 let a 13 procent lidí do 26 let. Mladí lidé veřejné wi-fi využívají především pro přístup k sociálním sítím (83 procent), zatímco lidé nad 54 let hlavně k vyhledávání informací (73 procent).

Varovné však podle průzkumu je, že přes dvě třetiny respondentů ve všech kategoriích je využívají k četbě e-mailové komunikace.

"Přístup k e-mailové komunikaci skrze veřejné wi-fi se může na první pohled jevit jako banalita, zvláště v době dovolených však jde o zásadní problém. Lidé totiž často na dovolených zůstávají v kontaktu se svojí pracovní agendou právě skrze pracovní e-maily," pokračuje Svoboda.

Podotýká, že pokud uživatelé nepoužívají spolehlivé šifrování, může se potenciální útočník dostat k obsahu dané komunikace, k jejich přístupovým heslům a nakonec i do interní firemní sítě.

Čtvrtina uživatelů přitom zabezpečený přístup k firemním datům nemá a dalších 40 procent neví, jestli a jak je tento přístup zabezpečený.