Podvodné reklamy se známou tváří se vyšetřují těžko. Clint Eastwood byl však důsledný

Šest milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 133 milionů korun. Tolik vysoudil americký herec Clint Eastwood na litevské firmě, která dle soudu u zákazníků lživě vzbudila dojem, že hollywoodská hvězda podporuje produkty s konopnými látkami. Zneužití jmen a fotek celebrit je běžné i v Česku, zejména pak u "supervýhodných" investic. Podle expertů je ale obtížné vlastníky takových firem vystopovat.

Eastwood podle listu The New York Times již před rokem zažaloval několik firem, které s konopím a konopnými látkami obchodují. Šlo převážně o malé producenty, jejichž produkty byly nabízeny v podvodném článku.

V něm bylo podle Eastwoodových právníků zneužito hercovo jméno k propagaci výrobků mimo jiné lživým tvrzením, že jejich produkty schvaluje. V žalobách podaných u federálního soudu v Los Angeles je uvedeno, že firmy šířily smyšlená sdělení, podle kterých se hollywoodský herec a režisér Eastwood vzdal natáčení, aby se mohl soustředit na byznys s CBD.

Jedná se o kanabidiol (produkt z konopí, avšak technického), který v současnosti zažívá boom - nezpůsobuje intoxikaci a má podle některých lékařů i řadu pozitivních účinků. Prodává se jako doplněk stravy nebo se přidává do krémů a mastí. Pro některé přípravky na bázi CBD vznikly v Česku dokonce už i samoobslužné automaty.

Eastwood se ovšem dle obžaloby na produkci ani propagaci CBD nijak nepodílel. Podle The New York Times soudní dokument uvádí, že součástí on-line článku byl falešný rozhovor, který vzbuzoval dojem, jako by proběhl v rámci populárního amerického pořadu Today televizní stanice NBC. Rozhovor dále obsahoval fotografii ze skutečného vystoupení herce v této show a odkazy na nákup CBD výrobků.

"Pan Eastwood nemá jakékoli spojení s produkty CBD a nikdy podobný rozhovor neposkytl," píše se dále v dokumentu.

Eastwood nakonec vysoudil 6,1 milionů dolarů za neoprávněné užití svého jména a podoby, současně s proplacením poplatků za právní zastoupení ve výši zhruba 95 tisíc dolarů a trvalým soudním zákazem, který má zneužívání jeho jména zabránit i do budoucna.

"Tím, že se pan Eastwood na tento případ zaměřil a dosáhl takového rozsudku, znovu prokázal ochotu čelit protiprávnímu jednání a postavil k zodpovědnosti ty, kteří se pokusili nelegálně profitovat na jeho jméně, podobě a reputaci," prohlásil hercův právník Jordan Susman.

Firmy zneužívají celebrity i v Česku

Eastwoodův případ je přitom obdobný s podvodnými reklamními bannery a články, které k nalákání "klientů" zneužívají jména zavedených médií a známých osobností také v Česku.

V těchto případech se jedná zejména o "lákavé" investiční nabídky se zárukou od populární osobnosti, které ovšem často končí zcizením peněz důvěřivých uživatelů nebo rovnou jejich identity.

Princip této podvodné techniky je přitom prostý. Dříve již zesnulý miliardář Petr Kellner, v současnosti pak další celebrity jako moderátoři, sportovci či herci se údajně rozhodli podělit o zaručený recept, jak si každý Čech může připsat na účet velké peníze. Stačí kliknout a na cílovém webu, který se na první pohled tváří právě jako seriózní článek, odevzdat kontaktní údaje výměnou za podrobnosti o výhodné investici.

Výsledkem ovšem je, že uživatel dříve či později o své peníze přijde. Pokud chce oklamaný klient získat svou investici zpátky, cesta bývá velmi složitá.

Člověk, jehož tvář byla k podobné reklamě zneužita, v obecné rovině možnost obrany dle zákona také má. "V těchto případech je možné se domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněného zásahu, dále odstranění následků tohoto zásahu a rovněž náhrady případně způsobené majetkové či nemajetkové újmy," popisuje pro on-line deník Aktuálně.cz Radim Obert z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Co je scam? Jde o spam obsahující podvodné techniky. Cílem je obvykle skrze psychologickou manipulaci získat důvěru uživatele a donutit ho vykonat požadované úkony (například zaslání peněz, otevření aplikace, odevzdání osobních údajů). Slibovaná služba přitom není dodána.

Podvodné či parazitující jednání navíc podle Oberta může poškozovat také konkurenci, která na rozdíl od podvodníků podniká v souladu se zákony.

"Podaří-li se identifikovat škůdce a současně budou-li naplněny znaky nekalé soutěže, poškozený soutěžitel se může domáhat zdržení se tohoto jednání, odstranění jeho následků a náhrady způsobené újmy. Separátně lze rovněž uvažovat o uplatnění nároku na odstranění protiprávního obsahu internetových stránek," doplňuje advokát.

Těžko se na ně může, připouští expert

Jenže problém tohoto druhu podvodu, který je v Česku relativně rozšířený, je nejen v tom, že se na webech obtížně blokuje, ale i v tom, že je nesnadné jeho autory vůbec dohledat. V tom je také hlavní rozdíl oproti Eastwoodově případu.

Mezi hlavní důvody patří to, že podvodníci operují ze zahraničí a pomocí takzvaných skořápkových firem založených prostřednictvím bílých koní. "Pokud je v další fázi oběť oslovena napřímo, například telefonicky, děje se tak z pronajatých call center v zemích, kam orgány činné v trestním řízení nemohou dost dobře dosáhnout, například z Ukrajiny," popisuje systém Robert Šuman, vedoucí pražského výzkumného oddělení firmy Eset.

Mezi nejsilnější zbraň těchto podvodných skupin patří podle Šumana to, že se fakticky pohybují na hraně zákona, vše mají dobře podchyceno jak analyticky, tak například formální licenční smlouvou s uživatelem. "I z těchto důvodů, pokud se podaří překonat všechny překážky a autory vystopovat, je velmi těžké podvodné skupině a konkrétním lidem v ní prokázat úmysl, jakkoliv je selským rozumem jasné, že se jedná o systémový trestný čin," doplňuje expert.

"Konkrétní osoby, jejichž jméno a tvář je nejčastěji zneužito, sportovci či úspěšní podnikatelé a jiné veřejně známé osobnosti, v řadě případů podaly formální trestní oznámení, ale z výše uvedených důvodů ani tato cesta nebyla úspěšná," upozorňuje Šuman.

Například skupina PPF se od podvodných reklam distancovala poprvé už v roce 2019. Vyloučila, že by s tímto druhem podvodných reklam měl její zakladatel Petr Kellner cokoli společného, a zvolila cestu jejich rychlého nahlašování společnostem jako Facebooku či Googlu. Na podvod upozornila rovněž na svém webu či prostřednictvím sociálních sítí.