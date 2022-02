Redaktor francouzského časopisu byl léta špión StB. Češi mu platili výdaje na milenky

Jeden z významných redaktorů francouzského satirického časopisu Le Canard enchaîné pracoval v 60. letech minulého století pro Státní bezpečnost komunistického Československa jako špión. S tvrzením dnes přišel časopis L'Obs na základě zjištění českého historika Jana Koury z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy.

Jean Clémentin údajně posílal státní bezpečnosti informace o dění na Západě a v časopise také zveřejnil falešné zprávy koncipované československou tajnou službou. Podrobně o případu již dříve informoval web Minulost.cz.

Státní bezpečnost zaregistrovala Clémentina v roce 1957 jako agenta s krycím jménem Pipa. Do roku 1969 pak Clémentin předal na 300 zpráv na 270 schůzkách ve Francii i dalších zemích. Podle časopisu L'Obs ho StB vyslala i do Londýna a do Bonnu, aby tam získal zpravodajsky cenné informace.

Novinář, který používal pro své články pseudonym Jean Manan, odešel do důchodu v roce 1989. Dnes je mu 98 let a za tehdejší činy mu z právního hlediska nic nehrozí, píše AFP. Francouzské úřady ho sice ze špionáže podezíraly, ale nikdy proti němu nezakročily.

Clémentin dříve potvrdil, že choval sympatie k východoevropským režimům, významnou motivací mu ale byla také vidina peněz, které mu pomohly financovat jeho nákladný životní styl, dvě manželky a údajně pět milenek, píše L'Obs citovaný AFP. "Za prvních pět let aktivní spolupráce mu jeho styčný důstojník vyplatil 23 600 franků, což by dnes odpovídalo asi 40 000 eur (téměř milion korun)."