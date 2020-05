Průzkum: Problémy vyjít s výplatou má více než polovina Čechů

Více než polovina Čechů má nyní problémy vyjít s výplatou. Každý desátý si musí před výplatou půjčit, navíc 43 procent lidí žije od výplaty k výplatě. Před nouzovým stavem to bylo 28 procent lidí, ukázal průzkum úvěrové společnosti Fair Credit mezi 880 respondenty z konce dubna.

Schopnost vyjít s výplatou je podle firmy otázka disciplíny a plánování výdajů. Ty však sleduje a eviduje jen 29 procent Čechů. Každý desátý Čech s výplatou nevyjde a musí si půjčit, častěji jsou to mladí ve věku 27 až 35 let, lidé se základním vzděláním a také ženy.

Většina respondentů by šla pro krátkodobou finanční pomoc k rodině (65 procent) nebo přátelům (18 procent). Na 14 procent by využilo kreditní kartu, pro úvěr do banky by šlo 18 procent dotázaných a pomoc u nebankovní instituce by hledala tři procenta Čechů.

"Aktuální situace našponovala řadu domácích rozpočtů. Data ukazují, že se většina spoluobčanů snaží chovat zodpovědně, a i když jich velký podíl žije od výplaty k výplatě, pokouší se dále nezadlužovat," uvedl jednatel Fair Creditu Tomáš Konvička.

S pandemickými opatřeními souvisely často i nižší výdaje, kdy lidé ušetřili za cestování do zaměstnání, za výdaje spojené se školou, nebo stravováním v zaměstnání.

S tím, jak se začne život vracet do normálních kolejí, může se u některých domácností finanční tíseň ještě prohloubit, doplnil Konvička. Souhlasí, že v takovém případě je vhodné nejprve hledat pomoc u nejužší rodiny a přátel.

Detailní přehled o výdajích má 29 procent dotázaných, častěji pak lidé nad 45 let. Více než šest z deseti Čechů sice nějaký přehled o výdajích má, ale spíše povrchní. Zbývajících devět procent respondentů se řídí pouze zůstatkem na účtu a výdaje nehlídají.

Pokud je domácí rozpočet napjatý, je o to více důležité mít přehled o všech výdajích a ty, pokud možno, dopředu plánovat. Jako první na řadu musí přijít nezbytné výdaje spojené s bydlením, náklady na jídlo, ale i umoření dluhů jako jsou hypotéka nebo spotřebitelské úvěry.

Jakékoliv prodlevy se splácením dluhů se z dlouhodobého hlediska nevyplatí, prodraží se a v konečném důsledku mohou skončit dluhovou pastí, uzavřel Konvička.