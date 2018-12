Průměrná mzda stoupla na 31 516 korun. Podprůměrné výdělky ale rostou rychleji

Průměrná hrubá mzda v České republice se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 2458 korun na 31 516 Kč. Nominální nárůst tak činil 8,5 procenta. Reálně po zahrnutí růstu spotřebitelských cen byla mzda vyšší o šest procent. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. Medián mezd - který představuje mzdu přesně uprostřed rozdělení hodnot mezd - vzrostl o 9,8 procenta na 27 719 korun.

V případě mzdového mediánu je tedy růst vyšší než u průměrné mzdy, u které obecně platí, že na ni dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou. "To znamená, že rychleji rostou podprůměrné výdělky a mzdová diferenciace se zužuje," připomíná ekonom Generali Investments Radomír Jáč.

V letošním třetím čtvrtletí činil medián u mužů 29 842 korun a u žen 25 206 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu zhruba mezi 14 221 a 49 376 korunami.

Podle statistiků se nejvíce zvyšovaly výdělky v oborech, kde dominuje stát, tedy ve vzdělávání, veřejné správě, obraně nebo ve zdravotní a sociální péči. Současný návrh rozpočtu pro rok 2019 počítá s navýšení platů pedagogickým pracovníků o 15 procent, policistům a hasičům pak o osm procent.

Zvyšování mezd ale zasahuje už i do soukromého sektoru. "Kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti jsou zaměstnavatelé nuceni navyšovat mzdy, aby si stávající zaměstnance udrželi. To ovlivňuje především ziskovost firem, která s rostoucími mzdovými náklady klesá," vysvětluje analytička Raiffeseinbank Eliška Jelínková.

Průměrná mzda roste v Česku v meziročním srovnání nepřetržitě od začátku roku 2014, hlavně díky dobrému vývoji ekonomiky a tlaku na růst mezd v důsledku nedostatku lidí na trhu práce. Za celý letošní rok by průměrná nominální mzda měla podle analytiků vzrůst o 8,4 procenta.

"V nominálním vyjádření tak bude za celý letošní rok činit zhruba 32 tisíc korun, což znamená, že poprvé v historii ČR překoná průměrná mzda v ročním sledování úroveň 30 tisíc korun," předpovídá ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Hranice 20 tisíc korun byla v ročním sledování překonána v roce 2007, hranice 10 tisíc korun pak v druhé polovině 90. let.

V příštím roce ale mzdy již neporostou tak rychlým tempem. "V nominálním vyjádření by v roce 2019 měla průměrná mzda stoupnout o 6,6 procenta. Dynamika mzdového růstu má tedy svůj vrchol za sebou. To proto, že zvolňuje dynamika růstu ziskovosti podnikové sféry," dodává Kovanda. To se podle něj projeví zpomalením růstu objemu bonusů a odměn, které jsou každoročně vypláceny zejména na sklonku roku, což způsobuje, že ve čtvrtém čtvrtletí je nominální úroveň průměrné mzdy každoročně zřetelně nejvyšší.