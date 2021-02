Google v Austrálii hrozí blokací. Nahradil by ho vyhledávač Microsoftu, řekl premiér

Pokud americká společnosti Google v Austrálii zablokuje svůj internetový vyhledávač, s jistotou ho nahradí Microsoft se svým vyhledávačem Bing. V pondělí to řekl australský premiér Scott Morison. Google už dříve upozornil, že svůj vyhledávač zablokuje, pokud Canberra prosadí zákon, kterým by velké internetové společnosti donutila, aby platily mediálním firmám za právo používat jejich obsah.

"Mohu vám sdělit, že Microsoft si je celkem jist, že by na tom Australané nebyli hůře," řekl Morrison sdružení novinářů National Press Club of Australia v návaznosti na to, že jednal s šéfem Microsoftu o tom, že by na místo Googlu nastoupil vyhledávač Bing.

"Jsou to velké technologické společnosti a pro Austrálii je, myslím, důležité nastavit pravidla, která jsou nejvhodnější pro naše lidi," pokračoval. "Ke správnému fungování demokracie je nezbytné udržitelné zpravodajské prostředí, jemuž se dostává obchodní podpory," dodal.

Ačkoli je Bing v Austrálii druhým nejpoužívanějším vyhledávačem, pokrývá pouze 3,7 procenta trhu. Google tvrdí, že jeho podíl činí 95 procent. Šéf Microsoftu Satya Nadella začal s Morrisonem jednat minulý týden. Microsoft se k věci zatím nevyjádřil.

Austrálie se chystá schválit zákon, který by donutil technologické giganty domluvit se s místními vydavateli a zpravodajskými médii na platbách za jejich obsah vložený do výsledků vyhledávání nebo zpravodajství. Pokud by se strany nedomluvily, vláda by jmenovala arbitra, který by o ceně rozhodl.

V lednu Google podepsal dohodu o placení autorských práv s lobbistickým sdružením Alliance de la presse d'information générale (Apig), které zastupuje francouzské celostátní a regionální deníky. Podle prohlášení se platby francouzským vydavatelům budou vypočítávat individuálně "na základě takových kritérií, jako je například přínos k politickým a obecným informacím, objem denně vydaného materiálu anebo množství čtenářů na internetu za měsíc".

Australskému plánu americký internetový gigant vzdoruje, protože by měl méně kontroly nad tím, kolik by za zpravodajský obsah musel platit.

