Ekonomika

"Přehřátí stavebního trhu." Central Group odkládá stavbu tisícovky bytů o rok

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba tisícovku bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na úrovni, které nejsou pro investory přijatelné. Ve středu to oznámil zakladatel Central Group Dušan Kunovský.
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock.com

Momentálně společnost staví 3200 bytů v osmi pražských lokalitách. U rozpracovaných výběrových řízení firma do tří měsíců rozhodne, zda tyto stavby také o rok odloží, nebo zahájí jejich výstavbu.

Související

Praha je podle Deloitte třetí nejméně dostupné město pro koupi nového bytu v Evropě

Praha, panorama, Pražský hrad, pohled ze střech, Praha z výšky

Podle Kunovského není pro odložení všech výběrových řízení na nové projekty o rok důvodem nedostatečná poptávka nebo nedostatek peněz. "Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit 'mokrým hadrem na hlavu' a dostat do normálu. Proto nyní o rok odkládáme zahájení všech našich nových staveb, které ještě nejsou v prodeji," řekl Kunovský. Pozastaví například vznik bytů na Žižkově, v Hloubětíně či v Uhříněvsi.

Výstavbu bytů podle Kunovského dlouhodobě brzdí nefungující povolování nových staveb. Překážkou byla také válka na Ukrajině a energetická krize, které narušily dodavatelské řetězce a nyní se je nedaří nastavit zpět na fungující úroveň. Ve stavebnictví podle něj chybí lidé, materiály a trh je velmi nestabilní. Buď výrazně roste, nebo výrazně padá, dříve byl přitom poměrně stabilní a více předvídatelný.

Podle údajů Českého statistického úřadu začala v září výstavba 3556 bytů, což je meziročně o pětinu méně. Dokončeno bylo 2960 bytů, téměř o 70 procent více než před rokem. Orientační hodnota staveb, na které úřady vydaly povolení, činila 41,5 miliardy korun, tedy o osm procent méně než loni. "V metropoli, která má reálně přes 1,5 milionu obyvatel, bylo například za srpen povoleno jen 27 bytů. To je bydlení pro zhruba 50 lidí. Takto nízká čísla jsou naprostou katastrofou pro budoucí rozvoj metropole i pro dostupnost bydlení," uvedl Kunovský.

Podle ředitele Asociace developerů Tomáše Kadeřábka ale v současnosti žádná sektorová krize nezačíná. Naopak řada projektů se připravuje či realizuje, a to jak v rezidenčním, tak v komerčním průmyslu.

Související

Menší a ještě menší. Developeři vymysleli kličku a staví byty o velikosti garáže

komplex Radost

"Je důležité, aby se podobné dílčí zprávy nestaly záminkou pro šíření paniky nebo interpretaci, že se stavebnictví zastavuje. Z pohledu Asociace developerů má český trh i nadále silnou poptávku, zejména v Praze a velkých městech. Po letech velmi nízké produkce bytů je prostor pro výstavbu obrovský," sdělil ČTK Kadeřábek. Asociace developerů zastupuje například stavitele bytů Finep, Crestyl či UBM Development. Central Group mezi členy asociace nepatří.

Současná situace je podle šéfa Central Group podobná jako v roce 2022, kdy firma kvůli podmínkám na trhu o rok odložila zahájení výstavby dvou svých velkých projektů se 700 byty. "Tenkrát to byl pro všechny šok a divili se, proč to děláme. Ale během tří až šesti měsíců nás celý trh následoval. A po roce zklidnění a 'vychladnutí' stavebního trhu jsme zase jako první ve velkém spustili novou výstavbu. A ostatní na trhu nás pak s delším odstupem zase následovali," dodal Kunovský.

Central Group má ve výstavbě více než 3200 bytů, což je rekordní počet. Hodnota rozestavěných projektů je zhruba 25 miliard korun. Na zahájených stavbách spolupracuje s 15 generálními dodavateli. Za dobu své existence Central Group dokončil v Praze na 20 tisíc bytů.

 
Mohlo by vás zajímat

Drsná realita bydlení. Mladé Čechy děsí, náklady jsou likvidační. Řešení ale překvapí

Drsná realita bydlení. Mladé Čechy děsí, náklady jsou likvidační. Řešení ale překvapí

Česko zaplavilo nezvykle levné máslo. Má ale jednu nevýhodu, na kterou musíte myslet

Česko zaplavilo nezvykle levné máslo. Má ale jednu nevýhodu, na kterou musíte myslet

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"
32:37

Evropské banky chystají novou kryptoměnu navázanou na euro

Evropské banky chystají novou kryptoměnu navázanou na euro
ekonomika Aktuálně.cz domácí Obsah stavebnictví byt Central Group

Právě se děje

před 5 minutami
Německo přitvrdí vůči cizincům. Lež v žádosti o občanství chce tvrdě trestat

Německo přitvrdí vůči cizincům. Lež v žádosti o občanství chce tvrdě trestat

Nový zákon bude řešit uvedení úmyslně chybných nebo neúplných údajů v žádostech. Politici tím reagují na případy kupčení s jazykovými certifikáty.
před 13 minutami
"Bojuj, Kuko!" Sociální sítě hoří dojemnými vzkazy pro hokejistu bojujícího o život

"Bojuj, Kuko!" Sociální sítě hoří dojemnými vzkazy pro hokejistu bojujícího o život

Poté, co vyšla zpráva o těžkém zranění Romana Kukumberga ml., zahltily sociální sítě dojemné vzkazy hráčů, klubů i fanoušků z celého Slovenska.
před 29 minutami
Pět hodin za zavřenými dveřmi. Novinář spekuluje, co se dělo na schůzce s Putinem
7:35

Pět hodin za zavřenými dveřmi. Novinář spekuluje, co se dělo na schůzce s Putinem

Podle Justa se ruský prezident Američanům snažil vštípit, že území je prostě ruské a jinak to nepůjde a válka bude pokračovat
před 37 minutami
Přístroj jede nově za pacientem, čas na záchranu života se tím zkrátí o 20 minut

Přístroj jede nově za pacientem, čas na záchranu života se tím zkrátí o 20 minut

Sanitky vyjíždějí v metropoli zhruba k 700 osobám se zástavou oběhu ročně, nový postup testovaný od letošního ledna tak může pomoci asi 50 pacientům.
Aktualizováno před 47 minutami
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

ŽIVĚ
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Spádovost škol podporuje segregaci romských dětí, problém prohlubují i rodiče

Spádovost škol podporuje segregaci romských dětí, problém prohlubují i rodiče

Program pomáhá romským studentům i žákům lépe se uplatnit ve škole i v budoucím pracovním životě.
před 1 hodinou
"Přehřátí stavebního trhu." Central Group odkládá stavbu tisícovky bytů o rok

"Přehřátí stavebního trhu." Central Group odkládá stavbu tisícovky bytů o rok

Firma pozastaví například vznik bytů na Žižkově, v Hloubětíně či v Uhříněvsi, oznámil zakladatel Central Group Dušan Kunovský.
Další zprávy