Ekonomika

Praha je podle Deloitte třetí nejméně dostupné město pro koupi nového bytu v Evropě

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Na pořízení vlastního bytu v české metropoli lidé průměrně potřebují 15 hrubých ročních mezd, což je o 1,7 mzdy více než loni. Hůře jsou na tom pouze Amsterdam a Atény. V Praze navíc dále rostou ceny nájmů a průměrné úrokové sazby hypoték zůstávají jedny z nejvyšších v Evropě. Vyplývá to z aktuálního Property Indexu poradenské společnosti Deloitte.
Na pořízení vlastního bytu v české metropoli lidé v roce 2025 průměrně potřebují 15 hrubých ročních mezd, což je o 1,7 mzdy více než loni.
Na pořízení vlastního bytu v české metropoli lidé v roce 2025 průměrně potřebují 15 hrubých ročních mezd, což je o 1,7 mzdy více než loni. | Foto: Jakub Plíhal

V loňském roce byla Praha v dostupnosti bydlení podle dat společnosti Deloitte druhá nejhorší ze sledovaných evropských měst. Letos si mírně vylepšila pozici, přesto se situace v hlavním městě Česka zhoršila a na pořízení bytu je třeba více ročních mezd. V Amsterdamu je třeba na pořízení bytu v novostavbě 15,4 a v Aténách 15,3 ročního platu. Naopak nejdostupnější bydlení je v italském Turíně a dánském Odense, kde lidé mohou pořídit nový byt za 4,9 ročního platu.

Související

Na Chodově staví lofty za téměř miliardu. Budova zaujme nejen výraznou fasádou

byty, komplex, stavba. Chodov, Praha
10 fotografií

"I v letošním roce se Praha řadí mezi metropole s nejhorší dostupností vlastního bydlení v Evropě. Situace zůstává nepříznivá a zásadní změny zatím nejsou na obzoru. Rozdíl mezi růstem mezd a cenou nemovitostí se dále prohlubuje, protože mzdy nedokážou držet krok s rostoucími náklady na rezidenční bydlení. Tato strukturální nerovnováha představuje dlouhodobý problém pro dostupnost a udržitelnost trhu - zejména pro první kupující a domácnosti se středními příjmy," řekl Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství ve firmě Deloitte.

Výší nájmů Praha patřila podle posledních dat společnosti Deloitte v roce 2024 s průměrnou cenou 405 korun (16,5 eura) spíše mezi dražší města regionu střední a východní Evropy. Nejvyšší nájmy byly v Lucemburku, kde nájmy stály 43,4 eura (1065 korun) za metr čtvereční. Následovala Paříž s 32 eury (796 korun) za metr čtvereční a Dublin s 31,7 eura (778 korun) za pronájem části plochy.

Související

Menší a ještě menší. Developeři vymysleli kličku a staví byty o velikosti garáže

komplex Radost

Deloitte vypočítává dostupnost z průměrných ročních hrubých mezd potřebných k pořízení nového vlastního bytu o průměrné velikosti 70 metrů čtverečních v každé z jednotlivých zemí. Průměrná mzda v Praze podle posledních dat Českého statistického úřadu činila v prvním čtvrtletí 62 472 korun. Podle analýzy developerských společností Central Group, Skanska Residential a Trigema stál metr čtvereční v nových pražských bytech ve druhém čtvrtletí v průměru 170 594 korun. Meziročně jejich cena vzrostla o 8,8 procenta a mezičtvrtletně o 1,6 procenta.

Zároveň ale developeři v Praze za první pololetí prodali 4300 nových bytů. To je meziročně o 23 procent více a zároveň druhý nejlepší pololetní výsledek za posledních 15 let.

Česko se také umístilo na 14. místě z 25 sledovaných zemí ve výstavbě bytů. Loni se v ČR začalo stavět v průměru 3,34 bytového projektu na tisíc obyvatel. Nejvyšší počet nově zahájených stavebních projektů byl v roce 2024 v Irsku, po kterém následovalo Turecko a Izrael. Na opačné straně žebříčku byla Albánie, Itálie a Velká Británie.

 
Mohlo by vás zajímat

Injekce pro Boeing: Korean Air kupuje 103 letadel za v přepočtu bilion korun

Injekce pro Boeing: Korean Air kupuje 103 letadel za v přepočtu bilion korun

Trump se rozhodl odvolat členku Rady guvernérů amerického Fedu Lisu Cookovou

Trump se rozhodl odvolat členku Rady guvernérů amerického Fedu Lisu Cookovou

Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu

Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu

Čeká nás rozpočtové provizorium, připustil Stanjura. Dotkne se to i platů

Čeká nás rozpočtové provizorium, připustil Stanjura. Dotkne se to i platů
ekonomika Aktuálně.cz Obsah domácí bydlení zahraničí

Právě se děje

před 5 minutami

Útok na nemocnici v Gaze a masové protesty v Tel Avivu: tlak na Netanjahua roste

Útok na nemocnici v Gaze a masové protesty v Tel Avivu: tlak na Netanjahua roste
Prohlédnout si 12 fotografií
Palestinská novinářka Mariam Abu Dagga, která spolupracovala s agenturou AP. Byla zabita při izraelském útoku na nemocnici Násir 25. srpna 2025.
Aktivisté u města Lod blokují dálnici. Demonstranti vyzývají izraelskou vládu k propuštění rukojmích a zrušení rozhodnutí o převzetí kontroly nad částmi Gazy.
před 17 minutami
Masterclass Krejčíkové. Jako z učebnice. O něčem to vypovídá, varují v Americe

Masterclass Krejčíkové. Jako z učebnice. O něčem to vypovídá, varují v Americe

Barbora Krejčíková udělala v New Yorku dojem. Chystá se něco velkého?
Aktualizováno před 22 minutami
Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

ŽIVĚ
Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 37 minutami
Sucho na Jižní Moravě je kritické, hladiny řek i potoků leckde klesly na minimum

Sucho na Jižní Moravě je kritické, hladiny řek i potoků leckde klesly na minimum

Jih Moravy se letos v létě potýká se suchem kvůli nedostatku srážek.
před 50 minutami
Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Nemoc je nejčastější příčinou hospitalizace dětí do jednoho roku, každý rok jich přivede do nemocnic zhruba tisíc a několik dětí jí podlehne.
Aktualizováno před 1 hodinou
Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Ještě jednou, pravděpodobně naposledy, dokázala Venus Williamsová dostat do varu největší tenisový stadion světa: arénu Arthura Ashe.
před 1 hodinou
Soudkyně nařídila americkému státu Utah překreslit volební obvody

Soudkyně nařídila americkému státu Utah překreslit volební obvody

Republikány ovládaný zákonodárný sbor Utahu ignoroval nezávislou komisi zřízenou voliči, jež měla zajistit, že rozložení volebních obvodů bude férové.
Další zprávy