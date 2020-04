Pražské firmy vyčerpaly program půjček do pár minut. Teď musí pomoct vláda, říká Hřib

Program magistrátu na podporu podnikatelů COVID Praha byl vyčerpán za devět minut. V úterý to sdělil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Praha do programu vložila 600 milionů Kč z evropského operačního programu Praha - pól růstu. Dohromady půjde o záruky za 1,4 miliardy korun.

Program město založilo, protože se pražští podnikatelé nemohou hlásit do vládního programu podpory COVID II. Půjčky vyřizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Ministerstvo průmyslu a obchodu městu slíbilo do programu další peníze, Praha je ale nedostala, budou přesunuty do vládního programu COVID III.

"Žádám pana premiéra (Andreje) Babiše, aby se program COVID III spustil co nejdříve. Protože pražští podnikatelé nyní bojují o čas. My už jsme udělali maximum, co jsme mohli. Praha nemůže dál suplovat roli vlády," uvedl Hřib.

Hřib v pondělí řekl, že pražský program je pouze provizorním řešením a podnikatelům musí pomoci vláda. Podnikatelská sféra by podle něj potřebovala pomoc až 5,5 miliardy korun. V hlavním městě je asi 550 000 podnikatelských subjektů, z nichž je 350 000 fyzických osob.

Kvůli vyčerpané částce ČMZRB ukončila příjem žádostí. "Kapacita programu COVID Praha byla po deseti minutách zcela vyčerpaná, a proto jsme ukončili příjem žádostí do tohoto programu," uvedla banka na svých internetových stránkách. Dodala, že program COVID III bude spuštěn na přelomu dubna a května.

"Všech 357 přijatých žádostí obsahuje i požadované potvrzení o schváleném úvěru, za který bychom měli ručit. Díky tomu budeme schopní celý program COVID Praha vyhodnotit rychle," uvedl ředitel ČMZRB Jiří Jirásek. Navazující program COVID III na podporu podnikatelů včetně těch aktivních na území hlavního města Prahy schválila v pondělí vláda. Bude podle něj připraven na přelomu dubna a května.

V jeho rámci bude ČMZRB ručit za úvěry komerčních bank, nicméně díky nové legislativě EU bude mechanismus jednodušší a podnikatel bude jednat pouze se svou bankou. Na program půjde 150 miliard Kč, což znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry až v objemu 600 miliard Kč. Předpokládá se, že by tak mělo být podpořeno kolem 120 tisíc osob samostatně výdělečně činných a podniků zaměstnávajících až 500 zaměstnanců, dodal Jirásek.

Pražský program má stejné podmínky jako vládní COVID II. Podnikatelé žádali o bezúročné úvěry od 10 000 do 15 milionů korun či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Praha bude za půjčky ručit do 80 procent. Program se vztahuje na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur.

Primátorův náměstek Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) minulý týden na jednání zastupitelů řekl, že příjmy Prahy by kvůli nynější zdravotní krizi mohly podle odhadů klesnout o dvě až osm miliard korun.