Na památku nebo do sbírky. Pošta v den inaugurace ozdobí dopisy speciálním razítkem

Lidé, kteří přijdou ve čtvrtek 9. března, v den inaugurace nového prezidenta Petra Pavla, na Pražský hrad, si mohou nechat na III. nádvoří na pobočce České pošty orazítkovat pohlednici či dopis příležitostným razítkem. Pošta ho připravila speciálně k této události a předpokládá velký zájem veřejnosti.

Příležitostné razítko k prezidentské inauguraci pošta tradičně nabízí již od prezidentství Václava Havla. To letošní obsahuje text: "Inaugurace prezidenta Petra Pavla, PRAHA 012 - Hrad." V obrazu razítka je znázorněna standarta prezidenta republiky a je použita červená barva.

Podle slov mluvčího České pošty Matyáše Vitíka bude zájem veřejnosti zřejmě velký. "Vzhledem k tomu, že pan prezident hodlá příchozí pozdravit, bude na hradě zřejmě hodně lidí. Na pobočce na III. nádvoří jsou standardně dvě přepážky, obě budou k dispozici zájemcům. Posílení pobočky není vzhledem ke kapacitě místa možné," říká Vitík.

Připomíná, že zásilky se speciálním razítkem budou moci lidé běžně odeslat poštou svým nejbližším do 18. března. "Toto speciální razítko má platnost tradičně pouze deset dní od události," doplnil mluvčí pošty.

Předpokládá ale, že většinu orazítkovaných zásilek lidé posílat nebudou a nechají si je doma na památku nebo do sbírky. "Sběratelé tak jistě rádi doplní svou sbírku již tří speciálních razítek vydaných k inauguraci předešlých prezidentů," dodal.

Nově zvolený prezident podle Vitíka dosud nemá vlastní známku jako jeho předchůdci. "Průběžně s týmem pana prezidenta jednáme o možnostech, jak by známka mohla vypadat," uvedl Vitík. Žádný termín, kdy by známka mohla vyjít, stanovený zatím není.

Prezident Petr Pavel již v minulosti pro Aktuálně.cz zmínil, že ve známce nevidí prioritu a není příznivcem toho, aby byl jeho obličej na každém rohu. Nyní ale mluvčí Vitík vidí vydání známky optimisticky.

Stoletá historie prezidentských známek tak zřejmě bude pokračovat. Známka Petra Pavla by byla ale přece jenom v něčem první. "Poprvé by totiž šlo o známku bez rytiny, vytištěnou metodou ofsetu, která by byla buď nalepovací, či lidově řečeno olizovací," uvedl již v lednu mluvčí České pošty Matyáš Vitík. A její výroba by tak byla o dost levnější než všechny předešlé prezidentské známky.