Poslanci podpořili novelu, která má snížit papírování podnikatelů

před 42 minutami

Poslanci v úterý schválili v prvním čtení novelu živnostenského zákona, která by podnikatelům ulehčila od administrativy. Nově by nemuseli živnostenskému úřadu oznamovat identifikační údaje členů statutárních orgánů firem a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob, které se zapisují do živnostenského rejstříku. Úřad by si tyto údaje zjistil sám z veřejného rejstříku. Podnikatelé by se zároveň s podáním žádosti o koncesi mohli přihlásit k registraci k dani z příjmů nebo k silniční dani.

Praha - Podnikatelům by mohla odpadnout povinnost oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu firem a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob, zapisované do živnostenského rejstříku. Počítá s tím novela živnostenského zákona, kterou v úterý poslanci podpořili v prvním čtení. Účinnosti má nabýt 15. dnem po svém vyhlášení ve sbírce.

Živnostenský úřad si tyto údaje zjistí sám z příslušného veřejného rejstříku. Společně s ohlášením živnosti nebo s podáním žádosti o koncesi na živnostenském úřadu se také bude moci podnikatel nově přihlásit k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Návrh zákona také podle ministerstva průmyslu vychází vstříc požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a zavádí možnost vydávat na žádost hromadné soubory s aktuálními veřejně dostupnými údaji podnikatelů.

Předloha také zpřesňuje pravomoci obcí při vydávání tržních řádů formou nařízení obce. Obce budou mít možnost stanovit pravidla, která bude muset provozovatel tržiště dodržet, aby ho mohli pohybovat i handicapování lidé. Výslovně stanovuje, že nařízením obce lze stanovit zákaz prodeje nebo poskytování některých služeb mimo provozovnu v obci nebo její části.

autor: ČTK