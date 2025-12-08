Ekonomika

Poláci prohráli s Turky. Za Smartwings dají turecké Pegasus Airlines 3,8 miliardy

před 46 minutami
Firmu České aerolinie (ČSA), která vlastní leteckou společnost Smartwings, zřejmě koupí turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Prodejní proces už začal, oznámila v pondělí mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Pegasus oznámil, že celková hodnota transakce činí 154 milionů eur (3,8 miliardy korun) a zahrnuje jak společnosti, tak související pohledávky.
Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group.
Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. | Foto: Travel Service

Obchod ještě musejí schválit úřady v Česku i v jiných zemích, kde Smartwings působí. Média píší, že aerolinky chtěl koupit i polský letecký dopravce LOT, nakonec ale prohrál s Turky.

Smartwings se loni v únoru plně vrátila pod kontrolu českých akcionářů, téměř poloviční podíl zprostředkovaně vlastněný čínskou společností Citic koupila česká firma Prague City Air majitelů Smartwings Group Jiřího Šimáně a Romana Vika. Ředitel cestovního portálu Letuška.cz Josef Trejbal předpokládá, že Pegasus ponechá Smartwings jako samostatnou evropskou entitu s českou licencí, aby splnila podmínky EU.

"Společnost Prague City Air oznamuje, že se s leteckou společností Pegasus dohodla na započetí prodejního procesu spočívajícího v prodeji společnosti ČSA, jenž má být završen převodem akcií ČSA po získání potřebných souhlasů regulátorů a dalších třetích stran a splnění dalších odkládacích podmínek v období následujících 12 měsíců. Společnost ČSA vlastní 100 procent akcií Smartwings," uvedla Dufková.

Podle webu Türkiye Today (TT) podepsala závaznou smlouvu společnost Prague City Air s.r.o., která je prodávajícím, a společnost Unimex Group, a.s., která postupuje své pohledávky. Smlouva se vztahuje na celý základní kapitál, včetně vlastního kapitálu skupiny Smartwings Group i převzatých dluhů akcionářů. Cena se ještě může změnit na základě podmínek definovaných ve smlouvě. Pegasus očekává, že transakce bude uzavřena v roce 2026.

Generální ředitelka společnosti Pegasus Güliz Öztürková uvedla, že akvizice její firmě otevírá novou růstovou kapitolu. Zdůraznila, že cílem není jen rozšiřování provozu, ale také vybudování robustní struktury zaměřené na bezpečnost letů, efektivitu, technologie a zkušenosti cestujících.

Vstup turecké společnosti do Česka může podle prezidenta Asociace leteckého a kosmického průmyslu (ALKP) Jiřího Protivy přinést modernizaci flotily Smartwings, novou nabídku pro poskytovatele údržby a servisu a širší uplatnění pro technické pracovníky. Firma Pegasus si totiž letos objednala 100 letadel Boeing 737 MAX-10 s opcí na dalších 100 letadel stejného typu a 36 Airbusů typu A321neo. "Tato akvizice může zároveň představovat nový impulz pro česko-tureckou průmyslovou linku. Vazba silného tureckého hráče v Česku může domácím firmám pomoci otevřít dveře u tureckých partnerů. Pro české letecké výrobce je Turecko dlouhodobě významným exportním trhem," dodal Protiva.

Prodej může podle Trejbala přinést více přímých spojů z Česka do Turecka, Asie a na Blízký východ, kde je Pegasus silný hráč. "Větší objem provozu může znamenat nižší náklady na provoz, a tedy potenciál nižších cen letenek. A to i v případě spolupráce s cestovními kancelářemi," uvedl.

Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové lety a privátní lety.

Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma nyní podle Dufkové provozuje 124 letadel a síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek. Létá do Evropy, na Blízký východ, do severní Afriky a Asie. Od roku 2005 je Pegasus členem holdingu ESAS. Ten vlastní rodina tureckého miliardáře Ševketa Sabanciho (1936-2021), která patří k nejmocnějším podnikatelským dynastiím v Turecku. Tato rodina vlastní firmy, které působí ve dvou desítkách zemí a mají přes 40 milionů zákazníků. Sabanci holding v loňském roce utržil přes 37 miliard dolarů.

Polská média dříve s odvoláním na své zdroje psala o tom, že o převzetí aerolinek Smartwings jedná polský dopravce LOT. Na dnešek se podle nich chystalo slavnostní oznámení chystané akvizice. Šéf LOT Michal Fijol se k věci odmítl vyjádřit.

 
