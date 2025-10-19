Česká ekonomika

Češi míří na podzimní prázdniny na jih Evropy. Hitem je Španělsko

ČTK ČTK
před 6 hodinami
Na podzimní prázdniny Češi zamíří zejména za teplem po Evropě. Podle prodejců letenek mezi destinacemi dominuje Španělsko, hlavně města Malaga a Barcelona.
Dovolená u moře, cestování
Dovolená u moře, cestování | Foto: Shutterstock

Roste zájem o exotické destinace, jako je Bali nebo Indonésie. Cestovatelské preference pro podzimní prázdniny kopírují obecné trendy letošního podzimu. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci letenek.

Podle Daniely Chovancové z Kiwi.com jsou dále populární Řím a sicilská Katanie, následuje Velká Británie, Portugalsko a Řecko. "Novými podzimními hity potom jsou Malta, Turecko nebo Kypr," říká Chovancová. 

"Z exotičtějších destinací je možné zmínit Maroko, kam se letos na podzim chystá o 52 procent Čechů více než loni, nebo Vietnam s téměř dvojnásobnými rezervacemi," dodala.

Na portálu Pelikán si lidé nejvíce vybírali tradiční města, například Barcelonu, Řím, Londýn nebo Malagu. Rostoucí zájem ale podle Kataríny Šuchterové zaznamenali také o exotiku, například o Bali, Bangkok či Tokio, kde je meziroční nárůst rezervací v řádu stovek procent.

Aerolinka Smartwings řadí mezi nejoblíbenější destinace Kanárské ostrovy, Baleáry, Andalusii, Madeiru, Dubaj a Egypt.

Související

Vídeňské Alpy na podzim: perfektní tip na prázdniny pro celou rodinu

BO_1

Se zimním letovým řádem připravuje dopravce novinky. Těmi budou pravidelné linky do Bilbaa, Toulouse, Bruselu, Barcelony, Porta, Říma a Bukurešti a více letů do Paříže a Malagy.

Zvýšený zájem o Španělsko potvrzuje i Josef Trejbal z portálu Letuška. Malaga a Barcelona figurují mezi deseti top destinacemi portálu, dále lidé létají například do Dubaje, Lisabonu nebo Athén.

"Thajsko, Bali, Vietnam, Japonsko jsou dálkové destinace, které byly dříve cenově nedostupné, nyní jsou díky levnějším letenkám atraktivní i pro ty, kteří by jinak zůstali u klasických destinací jako Egypt nebo Turecko," uvedl.

Na vývoji cen letenek se prodejci neshodují. Trejbal uvádí, že se ceny letenek díky konkurenci vrátily na úroveň před covidem-19 a dálkové lety vyjdou meziročně o pět procent levněji.

Podle Chovancové jsou však průměrné ceny tento podzim o 2,5 procenta vyšší než loni. Krátké lety zdražily o devět procent, střední jsou o 1,5 procenta levnější a dlouhé zůstaly na stejné úrovni.

Související

Je chalupaření stále trendy, nebo jde jen o nostalgii?

BO_1

"Stále však zákazníci platí méně než v létě, kdy byly ceny o 10 procent vyšší než nyní," dodala. Šuchterová doplňuje, že ceny letenek se drží na podobné úrovni jako loni, ale klesly například do Indonésie o 18 procent a do Spojených arabských emirátů o 17 procent.

"Ceny letenek se odvíjejí od mnoha faktorů, ale vždy lze najít velmi atraktivní nabídky. Aktuálně ceny letenek Smartwings začínají již na 1850 korun včetně příručního zavazadla," dodala mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Cestujícím se podle Chovancové vyplatí koupit letenky čtyři až dva měsíce před odletem, dále do dvou týdnů před odletem, pak začínají ceny výrazně růst.

"Například u krátkých letů zaplatili zatím naši zákazníci průměrně za zářijové až listopadové cesty 117 eur při nákupu v okně 120 až 60 dní předem, 127 eur v okně 60 až 20 dní předem, 140 eur tři až dva týdny předem, 145 eur 13 až sedm dní předem," dodala.

 
Mohlo by vás zajímat

Jak se Babiš dostane ke stamiliardám z ČNB. Ekonomové popisují možnosti

Jak se Babiš dostane ke stamiliardám z ČNB. Ekonomové popisují možnosti

Dělat chtějí, firmy o ně nestojí. Proč jsou padesátníci diskriminováni na trhu práce?

Dělat chtějí, firmy o ně nestojí. Proč jsou padesátníci diskriminováni na trhu práce?

Babišův střet zájmů: od středy je opět stoprocentním vlastníkem Agrofertu

Babišův střet zájmů: od středy je opět stoprocentním vlastníkem Agrofertu

Je to ukazatel strachu. Nikdo neví, kam poroste, říká ekonom o rekordní ceně zlata

Je to ukazatel strachu. Nikdo neví, kam poroste, říká ekonom o rekordní ceně zlata
domácí ekonomika Aktuálně.cz Obsah prázdniny Španělsko zájezd Cestování podzim

Právě se děje

před 31 minutami
Babiš si bere dovolenou, jednání o vládě za ANO povedou Havlíček a Schillerová

Babiš si bere dovolenou, jednání o vládě za ANO povedou Havlíček a Schillerová

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš si v příštím týdnu bere dovolenou. Oznámil to na svém facebooku.
Aktualizováno před 42 minutami
Slovácko - Sparta 0:0. Letenští se snaží odskočit Slavii v čele tabulky o tři body

ŽIVĚ
Slovácko - Sparta 0:0. Letenští se snaží odskočit Slavii v čele tabulky o tři body

Sledujte online přenos z utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slováckem a Spartou Praha.
před 46 minutami
Orchestr benátské opery stávkoval, místo do divadla šel hrát na ulici

Orchestr benátské opery stávkoval, místo do divadla šel hrát na ulici

Orchestr benátské operní scény Teatro La Fenice stávkoval proti jmenování mladé dirigentky Beatrice Veneziové hudební ředitelkou.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nafťák Macinka na MŽP nablinká. Stovky lidí se sešly na demonstraci proti Motoristům

Nafťák Macinka na MŽP nablinká. Stovky lidí se sešly na demonstraci proti Motoristům

Stovky lidí se sešly na Hradčanském náměstí v Praze, aby protestovaly proti obsazení ministerstva životního prostředí Motoristy.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinci zasáhli jednu z největších plynáren v Rusku i ropnou rafinerii

ŽIVĚ
Ukrajinci zasáhli jednu z největších plynáren v Rusku i ropnou rafinerii

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Šéfa Lovochemie česká příroda přežila, teď ji přejedou Motoristé s boudařkou

Šéfa Lovochemie česká příroda přežila, teď ji přejedou Motoristé s boudařkou

Obavy z destrukce environmentální politiky, jež s Macinkovým příchodem spojují ekologové, nerozprášila ani jejich páteční schůzka s Andrejem Babišem.
před 2 hodinami
Loupež století. Zloději si odnesli z Louvru Napoleonovy šperky nevyčíslitelné hodnoty

Loupež století. Zloději si odnesli z Louvru Napoleonovy šperky nevyčíslitelné hodnoty

Škoda zatím nebyla vyčíslena, podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je ale hodnota odcizených šperků "nedozírná".
Další zprávy