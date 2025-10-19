Češi míří na podzimní prázdniny na jih Evropy. Hitem je Španělsko

Roste zájem o exotické destinace, jako je Bali nebo Indonésie. Cestovatelské preference pro podzimní prázdniny kopírují obecné trendy letošního podzimu. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci letenek.
Podle Daniely Chovancové z Kiwi.com jsou dále populární Řím a sicilská Katanie, následuje Velká Británie, Portugalsko a Řecko. "Novými podzimními hity potom jsou Malta, Turecko nebo Kypr," říká Chovancová.
"Z exotičtějších destinací je možné zmínit Maroko, kam se letos na podzim chystá o 52 procent Čechů více než loni, nebo Vietnam s téměř dvojnásobnými rezervacemi," dodala.
Na portálu Pelikán si lidé nejvíce vybírali tradiční města, například Barcelonu, Řím, Londýn nebo Malagu. Rostoucí zájem ale podle Kataríny Šuchterové zaznamenali také o exotiku, například o Bali, Bangkok či Tokio, kde je meziroční nárůst rezervací v řádu stovek procent.
Aerolinka Smartwings řadí mezi nejoblíbenější destinace Kanárské ostrovy, Baleáry, Andalusii, Madeiru, Dubaj a Egypt.
Se zimním letovým řádem připravuje dopravce novinky. Těmi budou pravidelné linky do Bilbaa, Toulouse, Bruselu, Barcelony, Porta, Říma a Bukurešti a více letů do Paříže a Malagy.
Zvýšený zájem o Španělsko potvrzuje i Josef Trejbal z portálu Letuška. Malaga a Barcelona figurují mezi deseti top destinacemi portálu, dále lidé létají například do Dubaje, Lisabonu nebo Athén.
"Thajsko, Bali, Vietnam, Japonsko jsou dálkové destinace, které byly dříve cenově nedostupné, nyní jsou díky levnějším letenkám atraktivní i pro ty, kteří by jinak zůstali u klasických destinací jako Egypt nebo Turecko," uvedl.
Na vývoji cen letenek se prodejci neshodují. Trejbal uvádí, že se ceny letenek díky konkurenci vrátily na úroveň před covidem-19 a dálkové lety vyjdou meziročně o pět procent levněji.
Podle Chovancové jsou však průměrné ceny tento podzim o 2,5 procenta vyšší než loni. Krátké lety zdražily o devět procent, střední jsou o 1,5 procenta levnější a dlouhé zůstaly na stejné úrovni.
"Stále však zákazníci platí méně než v létě, kdy byly ceny o 10 procent vyšší než nyní," dodala. Šuchterová doplňuje, že ceny letenek se drží na podobné úrovni jako loni, ale klesly například do Indonésie o 18 procent a do Spojených arabských emirátů o 17 procent.
"Ceny letenek se odvíjejí od mnoha faktorů, ale vždy lze najít velmi atraktivní nabídky. Aktuálně ceny letenek Smartwings začínají již na 1850 korun včetně příručního zavazadla," dodala mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.
Cestujícím se podle Chovancové vyplatí koupit letenky čtyři až dva měsíce před odletem, dále do dvou týdnů před odletem, pak začínají ceny výrazně růst.
"Například u krátkých letů zaplatili zatím naši zákazníci průměrně za zářijové až listopadové cesty 117 eur při nákupu v okně 120 až 60 dní předem, 127 eur v okně 60 až 20 dní předem, 140 eur tři až dva týdny předem, 145 eur 13 až sedm dní předem," dodala.